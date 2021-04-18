11:42 18 Апреля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.38
  • USD17.87
  • RUB0.23
  • RON4.34
  • UAH0.64
Поиск
Ремонт дороги улица Ион Крянгэ

Больше года в процессе ремонта: как изменится улица Иона Крянгэ

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
События Кишинева (229)
45 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/03/18/34103521.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210418/34429009/bolshe-goda-v-remonte-kak-izmenitsya-ulitsa-ion-creanga.html

Примар Кишинева считает, что на улице Иона Крянгэ в столице царит беспорядок, появившийся там за много лет неграмотного управления. Теперь на устранение всех несоответствий требуется год.

КИШИНЕВ, 18 апр - Sputnik. Примар Кишинева Ион Чебан рассказал, какие ремонтные работы проводят на перекрытой улице Иона Крянгэ в столичном секторе Буюканы. 

Общие работы

По словам градоначальника, речь идет о целом комплексе мероприятий – от замены и восстановления подземных коммуникаций до устранения беспорядка на тротуарах.

"Очень много сложной и комплексной работы. Что не было сделано на этой улице давно и сразу – не поменяли подземные коммуникации. Мне жаль, что за столько времени до сих пор никто не отвечает за это", – отметил Чебан. 

Он подчеркнул, что долгие годы на этой городской артерии строили все что угодно, нарушая регламенты и законы. В связи с этим Чебан призвал представителей правоохранительных органов и профильных специалистов следить за соблюдением таких вещей в городе.

Ремонт дороги
© Sputnik / Osmatesco
Участок улицы Крянгэ в Кишиневе перекроют: как будет ездить транспорт

По мнению Чебана, на улице Крянгэ повсюду "архитектурный разнобой", много нелегально установленных киосков и других сооружений.

Рынок "Флакэра"

Муниципальные власти в дальнейшем планируют провести модернизацию продовольственного рынка "Флакэра", расположенного на указанной улице.

Как рассказал Чебан, все бутики в этой торговой точке приведут в порядок, они будут выполнены в едином стиле. Кроме того, стихийная торговля около рынка будет ликвидирована.

"На территории базара много свободных мест, но торговцы предпочитают устанавливать свои столики на тротуаре у дороги",- посетовал примар. 

Подземные переходы 

Чебан уточнил также, что два подземных перехода на улице Крянгэ уже начали ремонтировать. 

Ремонт дороги улица Ион Крянгэ
© Sputnik / Mihai Caraus
Стало известно, когда завершится ремонт на улице Крянгэ в Кишиневе
"В настоящее время ремонтные работы идут в переходах возле бывшего кинотеатра "Флакэра". Подземный переход возле университета имени И. Крянгэ мы также намерены реабилитировать. Сейчас здесь уже наводят порядок", – пояснил мэр. 

Как подчеркнул Чебан, работы проведут качественно, отреставрируют ступени, пандусы и потолки.

Парк "Дендрарий"

Примар добавил также, что в ближайшее время модернизируют въезды в кишиневский "Дендрарий".

"Помимо центральных ворот, откроются еще два входа, а на территории будет парковка на 170 мест, обустроят и санитарные блоки для посетителей", – рассказал Чебан.

Он подчеркнул, что в этот парк ежедневно приходят около 4 тысяч посетителей, в связи с чем инфраструктуру необходимо не только сохранить, но и улучшить.

Ранее кишиневский градоначальник заявил, что ремонт улицы Крянгэ завершится в марте 2022 года. 

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
События Кишинева (229)

По теме

Правительство выделит еще 130 миллионов леев на ремонт местных дорог
В Кишиневе из-за ремонта коммуникаций перекроют одну из центральных улиц
Когда в Кишиневе реализуют программу ремонта дорог во дворах

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Члены королевской семьи на похоронах принца Филиппа.
Великобритания простилась с принцем Филиппом
Из журналистики – в школу полиции
Видео: из журналистики – в школу полиции: как изменить свою жизнь
Денежные переводы трудовых мигрантов из России
Денежные переводы на родину трудовых мигрантов из РФ

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться