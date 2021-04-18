Больше года в процессе ремонта: как изменится улица Иона Крянгэ

Примар Кишинева считает, что на улице Иона Крянгэ в столице царит беспорядок, появившийся там за много лет неграмотного управления. Теперь на устранение всех несоответствий требуется год.

КИШИНЕВ, 18 апр - Sputnik. Примар Кишинева Ион Чебан рассказал, какие ремонтные работы проводят на перекрытой улице Иона Крянгэ в столичном секторе Буюканы.

Общие работы

По словам градоначальника, речь идет о целом комплексе мероприятий – от замены и восстановления подземных коммуникаций до устранения беспорядка на тротуарах.

"Очень много сложной и комплексной работы. Что не было сделано на этой улице давно и сразу – не поменяли подземные коммуникации. Мне жаль, что за столько времени до сих пор никто не отвечает за это", – отметил Чебан.

Он подчеркнул, что долгие годы на этой городской артерии строили все что угодно, нарушая регламенты и законы. В связи с этим Чебан призвал представителей правоохранительных органов и профильных специалистов следить за соблюдением таких вещей в городе.

По мнению Чебана, на улице Крянгэ повсюду "архитектурный разнобой", много нелегально установленных киосков и других сооружений.

Рынок "Флакэра"

Муниципальные власти в дальнейшем планируют провести модернизацию продовольственного рынка "Флакэра", расположенного на указанной улице.

Как рассказал Чебан, все бутики в этой торговой точке приведут в порядок, они будут выполнены в едином стиле. Кроме того, стихийная торговля около рынка будет ликвидирована.

"На территории базара много свободных мест, но торговцы предпочитают устанавливать свои столики на тротуаре у дороги",- посетовал примар.

Подземные переходы

Чебан уточнил также, что два подземных перехода на улице Крянгэ уже начали ремонтировать.

"В настоящее время ремонтные работы идут в переходах возле бывшего кинотеатра "Флакэра". Подземный переход возле университета имени И. Крянгэ мы также намерены реабилитировать. Сейчас здесь уже наводят порядок", – пояснил мэр.

Как подчеркнул Чебан, работы проведут качественно, отреставрируют ступени, пандусы и потолки.

Парк "Дендрарий"

Примар добавил также, что в ближайшее время модернизируют въезды в кишиневский "Дендрарий".

"Помимо центральных ворот, откроются еще два входа, а на территории будет парковка на 170 мест, обустроят и санитарные блоки для посетителей", – рассказал Чебан.

Он подчеркнул, что в этот парк ежедневно приходят около 4 тысяч посетителей, в связи с чем инфраструктуру необходимо не только сохранить, но и улучшить.

Ранее кишиневский градоначальник заявил, что ремонт улицы Крянгэ завершится в марте 2022 года.

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