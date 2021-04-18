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Патруль

Полиция провела рейды: сколько водителей нарушили ПДД

© Photo : Facebook / Inspectoratul Național de Patrulare al IGP
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210418/34430475/politsiya-provela-reydy-skolko-voditeley-narushili-pdd.html

Полиция продолжает выявлять за рулем нетрезвых водителей, а также фиксировать большое количество нарушений правил дорожного движения.

КИШИНЕВ, 18 апр - Sputnik. Патрульные инспекторы провели рейды по территории Молдовы. Об этом сообщили в воскресенье в Национальном инспекторате общественной безопасности. В ходе проверок выявили 389 нарушений правил дорожного движения. 

"Из них 13 водителей были за рулем в состоянии алкогольного опьянения", – уточнили в полиции. 

Как добавили в инспекторате, всего проверили свыше тысячи автомобилей, за выявленные нарушения сотрудники полиции выписали 389 штрафов и начислили более 940 штрафных баллов.

Среди зафиксированных нарушений: 15 регистрационных номеров сняли из-за отсутствия техосмотра, у троих водителей были фальшивые документы, а одна машина находилась в розыске.

Еще 25 водителей должны устранить ранее найденные нарушения.

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