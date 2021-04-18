Авиакатастрофы и другие воздушные ЧП в Молдове: топ инцидентов

После крушения легкомоторного самолета в Вадул луй Водэ Sputnik Молдова рассказывает о самых известных авиационных происшествиях.

КИШИНЕВ, 18 апр - Sputnik. В воскресенье близ аэродрома в Вадул луй Водэ недалеко от Кишинева разбился легкомоторный самолет. К счастью, обошлось без жертв, но двум людям, находившимся на борту, понадобилась медицинская помощь.

Истории известны и крушения самолетов на территории Молдовы, и другие происшествия, связанные со взлетом или посадкой летательных аппаратов. Читайте в обзоре Sputnik Молдова об основных ЧП.

Таинственное исчезновение - трехдневные поиски

Открывает подборку странный инцидент 19 июля 2019 года. Некий легкомоторный самолет пересек приднестровский участок государственной границы с Украиной в районе села Камаровка. Затем он пропал с радаров в районе населенного пункта Кукурузены Оргеевского района. Факт пересечения самолетом границы подтвердила Пограничная служба Украины.

Спасатели и другие профильные службы Молдовы развернули поиски экипажа и летательного аппарата, которые продлились три дня. Местность прочесали, но это не принесло результатов, и поиски завершили.

При этом жители разных сел рассказывали СМИ, что видели низко пролетающий самолет, другие будто слышали грохот от крушения, но самого воздушного судна так и не нашли. Эксперты предполагали, что самолет покинул территорию Молдовы, оставшись незамеченным для властей.

Boeing 737-800: сел без разрешения — "тест-драйв" или "шутка"

Опасный инцидент с самолетом Boeing 737-800, принадлежащим авиакомпании BlueBird Airways, произошел 25 апреля 2019 года. Самолет незаконно вошел в воздушное пространство Республики Молдова и по требованию властей совершил посадку в аэропорту Кишинева.

Помощь экстренных служб не потребовалась, вылетевший из Бухареста самолет оказался исправен. По сообщению Пограничной полиции Молдовы, на борту авиасудна, кроме экипажа, находились несколько пассажиров.

По одной из версий, они вылетели из Бухареста на "тест-драйв", так как американский бизнесмен, находившийся на борту, планировал приобрести этот самолет. По другой версии, пилоты якобы заявили, что "хотели пошутить".

После краткого пребывания в аэропорту Кишинева самолет покинул страну. О результатах расследования Орган гражданской авиации и правоохранительные органы Молдовы до сих пор не сообщили.

Boeing 737: турбулентность при посадке, болтанка и паника

Странный инцидент произошел 20 апреля 2019 года с лайнером Boeing 737-4B7, который следовал рейсом 9U746 Стамбул - Кишинев. Полет выполнялся украинской авиакомпанией Yan Air, с которой авиакомпания Air Moldova заключила контракт о лизинге.

В авиационном блоге Runway 08 в Facebook появилось сообщение о нештатной траектории самолета при заходе на посадку. Сообщалось, что пассажиры были испуганы и готовились к худшему. По словам авторов блога, очевидцы писали, что "при посадке борт чуть не рухнул на землю", самолет "нырнул вниз, и пассажиры прилипли к потолку".

Через несколько дней в этом же блоге были опубликованы данные сайта flightradar24 и переговоры пилота и диспетчера. Орган гражданской авиации (ОГА) и авиакомпания Air Moldova провели расследование, по итогам которого заявили, что "цель действий пилотов заключалась в том, чтобы избежать турбулентности".

Ни один из пассажиров рейса 9U746 Стамбул - Кишинев не подал жалобу. Через день после публикации блог Runway 08 без объяснения причин был удален из Facebook.

Airbus A320: вернулся в Кишинев после разгерметизации салона

Самолет молдавской авиакомпании Fly One, следовавший из Кишинева в Москву, 5 января 2019 года совершил экстренную посадку в аэропорту вылета. Причиной стала разгерметизация салона.

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Неисправность была обнаружена спустя несколько минут после взлета, и командир самолета решил лечь на обратный курс.

Лайнер Airbus A320 совершил небольшой круг над Украиной и вернулся в столицу Молдовы. Посадка прошла успешно, никто не пострадал.

Airbus A319: вернулся в Кишинев, пассажиры говорили о запахе дыма

Самолет Airbus A319 авиакомпании Air Moldova, следовавший рейсом Кишинев - Брюссель, вернулся в аэропорт вылета 1 ноября 2018 года. На сайте Flightradar24 было видно, что борт развернулся, не долетев до границы с Румынией.

По заявлению авиакомпании, причиной стала "незначительная техническая неполадка. Вместе с тем, по данным молдавской прессы, пассажиры рейса уверяли, что в салоне самолета чувствовался запах дыма и топлива.

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В результате вынужденной посадки никто из пассажиров и членов экипажа судна не пострадал.

Airbus A319: трещина в лобовом стекле и экстренная посадка

Самолет Airbus A319 молдавского авиаперевозчика Air Moldova 6 августа 2018 года вернулся в аэропорт Кишинева из-за трещины в лобовом стекле.

Самолет выполнял рейс 9U 863 Кишинев - Франкфурт. При посадке никто из 130 пассажиров и членов экипажа не пострадал.

В компании подчеркнули, что решение командира экипажа вернуться в аэропорт Кишинева соответствовало процедуре и всем правилам безопасности.

Airbus A319: при посадке лопнула шина

При посадке самолета авиакомпании AirMoldova, выполнявшего 26 июля 2018 года рейс Верона – Кишинев, в момент приземления лайнера в аэропорту Кишинева лопнула шина одного из колес.

Самолет осмотрели и отремонтировали техники. Шины были заменены.

Никто из пассажиров при посадке не пострадал.

Boeing 737: дважды возвращался в Кишинев

Самолет Boeing 737, следовавший рейсом Кишинев - Милан, авиакомпании Air Moldova 29 августа 2017 года дважды возвращали в аэропорт столицы Молдовы.

В первый раз самолет прилетел обратно в аэропорт через 40 минут после взлета. Затем этот же рейс вылетел в Милан и через полчаса вновь вернулся в аэропорт Кишинева.

Причиной авиакомпания назвала "техническую проблему", которую не удалось решить с первого раза.

При обеих посадках никто не пострадал.

ATR 42-500 не долетел до Кишинева

Турбовинтовой пассажирский самолет ATR 42-500 румынской авиакомпании TAROM, выполнявший 11 июля 2017 года полет по маршруту Бухарест - Кишинев, был вынужден вернуться в аэропорт Бухареста спустя 20 минут после вылета.

Как сообщил один из пассажиров рейса, видимых проблем с авиасудном не было, однако на взлетно-посадочной полосе уже дежурили пожарные, которые сразу приступили к работе. Авиакомпания тогда никак не прокомментировала этот инцидент.

ATR 42-500: выкатился за пределы ВПП

Самолет ATR 42-500 авиакомпании TAROM ROT 207, следовавший рейсом Бухарест - Кишинев, приземлился в аэропорту столицы Молдовы 4 июня 2017 года и выехал за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП).

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В процессе посадки в момент торможения по неизвестным причинам самолет начал двигаться ненормально, сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

На борту самолета находились 39 пассажиров. Никто из них не пострадал. Работа аэропорта была приостановлена на час.

Авиакатастрофа произошла 2 июня 2016 года в 100 метрах от коммуны Харагыш Кантемирского района. В результате все четыре члена экипажа судна, граждане Румынии, погибли. По данным Минздрава Молдовы, вертолет должен был выполнить миссию по транспортировке пациента из Кагула в Кишинев. Однако до Кагула судно так и не долетело. Это была двадцатая операция SMURD на территории Молдовы.

Расследование на месте происшествия началось 3 июня и завершилось 5 июня. В нем вместе с судебными органами Молдовы принимала участие следственная группа из Румынии, представители страховой компании авиасудна, а также эксперты Eurocopter из Германии.

Румынские и молдавские власти посмертно наградили членов экипажа вертолета SMURD. В знак высокой оценки и в благодарность за безукоризненное выполнение служебного долга и безупречное мужество, стойкость и самопожертвование, продемонстрированные в спасении жизней людей в чрезвычайных ситуациях.

Катастрофа Ан-32: погиб экипаж

В аэропорту Кишинева 11 апреля 2008 года потерпел крушение транспортный Ан-32 суданской компании Kata Air Transport. На борту находились 8 членов экипажа и две тонны авиационных запчастей и технического масла. Все 8 человек погибли.

Через 5 минут после взлета в ночное время экипаж сообщил, что собирается вернуться в аэропорт. Причиной стал отказ радиоответчика системы опознавания. Через 13 минут после взлета при заходе на посадку борт столкнулся с ограждением аэропорта и радиомаяком, упал на территории аэропорта, разрушился и загорелся.

По результатам расследования установлено, что катастрофа произошла из-за ошибки экипажа, который преждевременно начал снижение.

Катастрофа учебного Ан-10: погибли 11 человек

В районе Кишинева 15 мая 1970 года потерпел катастрофу учебный Ан-10, в результате чего погибли 11 человек.

Экипаж выполнял учебные полеты, когда из-за ошибки пилотов при заходе на посадку и неправильном решении о заходе на второй круг самолет начал неконтролируемо падать. Экипаж в последний момент увел падающую машину от поселка Ревака. Ан-10 врезался в землю недалеко от ВПП и полностью разрушился. Все 11 человек на борту погибли.

По имеющимся сведениям, это крупнейшая по числу жертв авиакатастрофа на территории Молдовы.

Самые крупные катастрофы в истории молдавской гражданской авиации, произошедшие также за пределами республики, – в инфографике Sputnik.

© Sputnik / Nicolai Kibich Крупные катастрофы в истории молдавской гражданской авиации

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