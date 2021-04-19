Как проходит процесс вакцинации от COVID-19 в селах Молдовы

Вакцинация от COVID-19 – активно обсуждающийся вопрос в обществе. Если одни с нетерпением ждут своей очереди привиться, то другие относятся к этому скептически. Какова ситуация в селах Молдовы, читайте в материале Sputnik.

КИШИНЕВ, 19 апр - Sputnik. В коммуне Бэлэшешть Сынжерейского района процесс вакцинации от коронавируса идет полным ходом.

По словам примара населенного пункта Елены Няги, на первом этапе привили врачей и учителей. Все они получили вакцину AstraZeneca и пока никаких неблагоприятных побочных реакций в этом населенном пункте не выявлено.

"В гимназии Бэлэшешть из 14 человек дидактических кадров вакцинировались 13. Одна женщина беременна и отказалась прививаться", - отметила собеседница.

В отличие от других населенных пунктов, в Бэлэшешть число случаев COVID-19 не такое большое. Это одна из коммун, где зарегистрировано меньше всего случаев инфицирования. С начала пандемии и до настоящего момента вирусом в этом населенном пункте заразились 24 человека.

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С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.

С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая.

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Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом прививки делали медицинским работникам, на втором вакцинируют лиц старше 60 лет, людей с хроническими заболеваниями, работников образовательных учреждений и сотрудников правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности, а на третьем – всех остальных.

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