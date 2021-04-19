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Полиция

Фото: утреннее ДТП в Кишиневе – в аварию попал автомобиль полиции

© Sputnik / Osmatesco
Общество
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https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e4/0a/10/32054964.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210419/34434594/photo-utrennego-dtp-chisinau-avariyu-popal-avtomobil-politsii.html

В Инспекторате общественной безопасности предоставили подробности дорожно-транспортного происшествия, в которое попал автомобиль полиции.

КИШИНЕВ, 19 апр – Sputnik. Автомобиль полиции попал в ДТП утром в понедельник. Пострадавших нет, сообщили в Национальном инспекторате общественной безопасности.

"Сегодня утром, в 06.50, на столичном бульваре Дачия возле одного из торговых центров полицейский автомобиль Dacia MAI 9796, направлявшийся на улицу Чуфля, подрезала машина Toyota Prius. Чтобы избежать столкновения, патрульный автомобиль врезался в парапет", – отметили в инспекторате.

По информации источника, на место прибыли полицейские, чтобы установить все обстоятельства происшествия.

"Пострадавших нет. Полицейская машина слегка повреждена. Водитель такси, попавший на фото с места ДТП, остановил машину, чтобы предоставить помощь", – отметили в инспекторате.

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