В Кишиневе увеличится число мест в отделениях интенсивной терапии

Открытие нового отделения реанимации и интенсивной терапии в одном из столичных медучреждений ожидается после Пасхи.

КИШИНЕВ, 19 апр – Sputnik. В ближайшее время новое отделение интенсивной терапии и реанимации на 14 мест откроется в больнице "Святой Троицы" в Кишиневе. Об этом сообщил примар столицы Ион Чебан в понедельник на заседании муниципальных служб.

"Для открытия этого отделения из муниципального бюджета выделено порядка шести миллионов леев. Необходимость в нем появилась с началом пандемии", – сказал Чебан.

По его словам, после Пасхи, 4-5 мая, это отделение уже будет открыто. При этом, как уточнил градоначальник, это подразделение возведено с нуля.

"Самое важное, что после открытия нового отделения общее число мест в интенсивной терапии больницы "Святой Троицы" достигнет в случае необходимости 68 коек, такое отделение будет самым крупным в стране", – добавил Чебан.

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Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.

С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая.

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Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом прививки делали медицинским работникам, на втором вакцинируют лиц старше 60 лет, людей с хроническими заболеваниями, работников образовательных учреждений и сотрудников правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности, а на третьем – всех остальных.

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