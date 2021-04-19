В Кишиневе могут возобновить работу театры

КИШИНЕВ, 19 апр – Sputnik. Примар Кишинева Ион Чебан обратился к своим подчиненным с просьбой подготовить и направить специальный запрос к центральным властям с просьбой возобновить работу театров. Об этом он заявил в понедельник на заседании муниципальных служб.

"Прошу на этой неделе обратиться дополнительно к Национальной комиссии для возобновления работы театров в прежнем режиме, с соблюдением всех соответствующих норм. Речь идет о размещении зрителей через одного или через несколько мест для соблюдения дистанции, ношении масок, а также всех остальных мер, введенных во время пандемии. Прошу, чтобы это было сделано на этой неделе", – сказал Чебан.

По его словам, если понадобится, нужно сделать обращение от муниципальной комиссии.

"Очень много обращений со стороны общественности. Возможно, нет смысла в том, что рестораны открыты, а театры закрыты. Но подчеркну, что необходимо соблюдать все меры безопасности. Актеры и все, кто задействован в этих процессах, у них у всех есть семьи, и мы должны о них думать", – подчеркнул Чебан.

В Молдове ввели запрет на физическое присутствие зрителей на театрально-концертных мероприятиях с 1 марта. Театры и концертные залы работали лишь несколько недель с 5 февраля 2021 года после того, как до этого они долгое время оставались закрытыми для посещений.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.

С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая.

Минздрав: кому в Молдове могут на данном этапе сделать прививку от COVID-19>>>

Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом прививки делают медицинским работникам, на втором вакцинируют лиц старше 60 лет, людей с хроническими заболеваниями, работников образовательных учреждений и сотрудников правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности, а на третьем под иммунизацию попадут все остальные.

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