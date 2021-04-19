Сколько человек привили от COVID и есть ли свободные места в больницах Кишинева

КИШИНЕВ, 19 апр – Sputnik. Порядка 500 свободных мест насчитывается в муниципальных больницах Кишинева. Об этом сообщил примар столицы Ион Чебан на оперативном заседании в примэрии Кишинева в понедельник.

"Важно, что фтизиопульмонологическая больница со своими 190 койко-местами была закрыта. Это значит, что четвертую неделю подряд наблюдается спад заболеваемости", – отметил Чебан.

По его словам, закроется и старый родильный блок с 110 местами в больнице "Георге Палади".

"Если сохранится такая же ситуация, то на следующей неделе в нескольких больницах отделения с 150 койко-местами, предназначенными для лечения пациентов с COVID-19, закроются. Отмечу, что и число случаев заражения коронавирусом среди детей значительно снизилось, – добавил Чебан.

Также, по его словам, муниципальная детская больница имени Валентина Игнатенко с 19 апреля приостановит госпитализацию детей с подозрением на COVID-19. В то же время детская инфекционная больница будет госпитализировать всех детей с подозрением на заболевание и с подтвержденным диагнозом COVID. В ней имеется более 100 коек, а на сегодняшний день в ней занято около 30 мест.

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Градоначальник обратил внимание на то, что все эти отделения будут перепрофилированы в постковидные реабилитационные секции. В случае необходимости, если эпидситуация ухудшится, то эти койко-местам будут вновь задействованы для лечения пациентов с коронавирусом – на это потребуется 24-48 часов.

Ситуация с COVID-19 в Кишиневе

Находимся в повышенной эпидемиологической опасности, несмотря на то, что в течение нескольких недель наблюдается спад заболеваемости этой инфекцией. Об этом сообщила глава столичного управления соцобеспечения и здравоохранения Татьяна Бучарски.

"Надеемся, что причина этого снижения коллективная иммунизация, потому что многие люди переболели и выздоровели, а также с учетом вакцинации, которая началась с 2 марта с медицинских работников и продолжается сейчас в рамках второго этапа, под который попадают люди в возрасте и сопутствующими заболеваниями", – сказала Бучарски.

Больничная статистика

По словам главы управления соцобеспечения и здравоохранения, по состоянию на 19 апреля на национальном уровне 245 494 подтвержденных случаев инфицирования, из которых в Кишиневе – 104 599, а выздоровевших в столице 99 371 человек.

"Отмечу как снижение случаев заражения, так и летальных исходов. Это, конечно, радует. Надеемся, что все изменится только к лучшему, и у нас не будет больших чисел заражений, как было до этого периода. Отмечу спад инфицирования среди медперсонала в муниципальных и частных медучреждениях. Практически в четыре раза снизилось это заражение. Вакцинация и коллективная иммунизация принесла плоды", – отметила Бучарски.

На отчетный день под наблюдением на дому находятся 2089 пациентов, сообщила чиновник.

Она обратила внимание на то, что в муниципалитете в больницах насчитывается 1515 мест и 200 триажных коек.

"На вчерашний день всего было госпитализировано в муниципальные больницы 767 пациентов с подтвержденным COVID, из которых 54 в крайне тяжелом состоянии, 403 – в тяжелом состоянии, 293 – в состоянии средней степени тяжести. На данный момент в муниципальных больницах находятся 52 пациента из районов республики", – добавила Бучарски.

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Вакцинация в Кишиневе

Глава столичного управления соцобеспечения и здравоохранения отметила, что в Кишиневе на данный момент проходит второй этап прививочной кампании, однако он проходит наряду с первым.

"Продолжается и первый этап. В муниципальных больницах вакцинированы 2746 сотрудников первой дозой, а на данный момент, с 13 апреля, когда началась вакцинация второй дозой, прививку сделали 438 сотрудникам больничных учреждений", – отметила Бучарски.

Она уточнила, что из подразделений первичной медицинской помощи инъекции первой дозой сделали 18 028 работников, а второй – 2087.

"В рамках Центра вакцинации Кишинева прививки сделаны более чем четырем тысячам человек, среди которых и дидактические кадры, и сотрудники Управления электротранспорта", – сказала чиновник.

По ее словам, процесс вакцинации продолжается.

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Руководитель управления образования, молодежи и спорта Кишинева Андрей Паволой сообщил, что по состоянию на 19 апреля вакцинирован 4 421 человек из образовательных учреждений, из которых 2913 дидактические кадры, а 1185 – недидактический персонал.

"На сегодня запланирована вакцинация вспомогательного персонала, в частности работников пищевых блоков. Если у одного повара подтвердился COVID-19, то закрывается весь блок и детский сад не сможет работать", – обратил внимание Паволой.

По его словам, все образовательные учреждения проинформированы о том, что 19-20 апреля провакцинируют тех, кто не успел вовремя, или тех, кто согласился.

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Как отметил столичный градоначальник, за 19-25 апреля планиурется завершить вакцинацию дидактических кадров в школьных и дошкольных учреждениях, в центрах внешкольного образования, художественных, спортивных и лицеях, в том числе частных. Чебан подчеркнул, что продолжится и прививочная кампания среди кондкуторов и водителей общественного транспорта.

Примар обратил внимание на то, что вузы могут предоставить списки с желающими сделать прививку в управление соцобеспечения и здравоохранения для координации и последующей записи на иммунизацию.

Он уточнил, что процесс вакцинации будет проходить и в центрах общественного здоровья в пригородах Кишинева. Прививки будут делать и по субботам-воскресеньям, в зависимости от наличия вакцин.

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Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.

С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая.

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Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом прививки делали медицинским работникам, на втором вакцинируют лиц старше 60 лет, людей с хроническими заболеваниями, работников образовательных учреждений и сотрудников правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности, а на третьем – всех остальных.

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