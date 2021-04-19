Депутат рассказала, когда в Молдову поступит российская вакцина "Спутник V"

КИШИНЕВ, 19 апр – Sputnik. На этой неделе российская вакцина от коронавируса "Спутник V" поступит в Молдову. Об этом заявила депутат-социалист, член парламентской комиссии по соцзащите, здравоохранению и семье Алла Дарованная на брифинге в понедельник.

"Очень многие люди ждут именно вакцину "Спутник V". По разным причинам. На этой неделе вакцина "Спутник V" поступит в Молдову. И в самое ближайшее время будет доступна для вакцинации", – сказала Дарованная.

По ее словам, депутаты-социалисты будут прививаться тогда, когда придет их очередь, то есть на третьем этапе вместе со всеми гражданами, которые подпадают под этот этап.

"Да, на данный момент у нас наблюдается снижение числа инфицированных коронавирусом. Ситуация улучшилась. Но, согласно прогнозам Всемирной организации здравоохранения, к концу мая ситуация ухудшится. Давайте вакцинироваться те, у кого есть доступ", – обратила внимание депутат.

Депутат-социалист Владимир Односталко обратил внимание на то, что в Молдове в ближайшее время ожидается поставка порядка 600 тысяч доз вакцины, которые прибудут из разных источников.

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"В реальности мы можем при полных мощностях вакцинировать 250-260 тысяч в месяц, то есть столько доз мы способны администрировать. Главное, чтобы вакцина была. Соответственно, в течение двух месяцев мы можем выйти на 400-500 тысяч вакцинированных. Как озвучивало министерство, к сентябрю мы можем выйти на 30% всей вакцинации. Мы уже можем тогда говорить о досрочных выборах, о каких-то более массовых послаблениях, о приближении к обычной жизни", – сказал депутат.

По его словам, сейчас властям нужно заняться информированием населения о необходимости вакцинации, а не браться за агитацию на досрочных выборах.

"Мы не сторонники смерти наших граждан во имя досрочных выборов. Мы не будем в отличие от других партий добиваться наших мандатов смертями десятков, сотен наших граждан. Не будем ставить под риск наших детей. Мы видели, как поступают в других странах – вначале решают проблему, а потом выясняют свои политические споры", – добавил Односталко.

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Поставки вакцины в Молдову

На заседании парламента 12 марта депутаты приняли поправки, которые направлены на упрощение и ускорение процедуры приобретения вакцины от COVID-19 в отступление от положений закона о государственных закупках. А 18 марта парламент утвердил поправки в Налоговый кодекс и закон о таможенных тарифах. Изменения призваны стимулировать предпринимателей импортировать в страну вакцины от COVID-19, закупленные за счет средств из государственного бюджета.

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Агентство по лекарствам и медицинским изделиям Молдовы 26 февраля подтвердило, что в республике официально авторизирована российская вакцина от коронавируса "Спутник V".

По информации ведомства, "решено авторизовать на определенных условиях вакцины, включенные Всемирной организацией здравоохранения в список срочного использования (Emergency Use Listing – EUL): Pfizer/BioNTech и AstraZeneca, а также Gam-COVID-Vac, векторную комбинированную вакцину для предотвращения распространения коронавируса SARS-CoV-2 ("Спутник V")".

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Первые свыше 20 тысяч доз вакцины AstraZeneca от COVID-19 доставили в Молдову 27 февраля. Их предоставила республике Румыния. Затем через платформу COVAX 5 марта в Молдову поступило 14 400 доз вакцины от COVID-19 AstraZeneca (производитель – Южная Корея), 19 марта – 24 570 доз вакцины Pfizer. А Объединенные Арабские Эмираты передали республике 2000 доз вакцины против COVID-19, произведенной китайской компанией Sinopharm. Уже 17 апреля в республику поступили две партии вакцины AstraZeneca – 48 000 доз через платформу COVAX и 132 000 доз от Румынии.

Молдавский Минздрав сообщил 8 апреля, что Россия подтвердила поставку 182 000 доз вакцины "Спутник V" в республику в качестве гуманитарной помощи. Из них 62 000 доз будут распределены в Приднестровье. А 16 апреля члены Национального координационного комитета иммунизации от COVID-19 решили запросить коммерческое предложение у производителя вакцины "Спутник V", Фонда прямых инвестиций Российской Федерации на закупку 700 000 доз этого препарата.

Также принято решение о том, чтобы закупить 100 000 доз вакцины от COVID-19 типа CoronaVac в рамках процедуры заключения прямого контракта.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.

С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая.

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Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом прививки делают медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать начали и подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения. С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений. Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попадают также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе планируется вакцинировать всех остальных.

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