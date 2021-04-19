В Приднестровье намерены увеличить учебный год из-за затянувшихся каникул

В одном из учебных учреждений региона ввели запрет на выход за пределы территории заведения и на поездки домой.

ТИРАСПОЛЬ, 19 апр – Sputnik. В Приднестровье намерены продлить нынешний учебный год для учащихся лицеев и школ. С таким предложением на заседании Оперштаба выступила глава Минпросвещения Алла Николюк.

Еще одна неделя

Лидер Приднестровья Вадим Красносельский поддержал инициативу, но подчеркнул, что увеличение периода учебы должно быть в разумных пределах. Предлагаемый вариант решения вопроса – дополнительная неделя.

"Каникулярные периоды были увеличены, из-за чего образовался трехнедельный пробел. Часть покрыли за счет уплотнения школьной программы, но компенсировать потери учебного времени полностью не удалось", - пояснили в пресс-службе приднестровского лидера.

В штабе обсудили также ситуацию, когда необходимо присутствие учителя в школе. Запрет был на беспричинное пребывание сотрудников в стенах образовательного учреждения.

"Если у педагога есть служебная потребность использовать в работе материально-техническую базу школы, то никто не вправе ему это запретить", - подчеркнул приднестровский лидер.

Без поездок домой

На протяжении двух недель в Республиканском кадетском корпусе (РКК) предусмотрено казарменное проживание воспитанников с учетом запрета выхода за пределы учебного учреждения.

"Изменения в организацию учебного процесса Республиканского кадетского корпуса МВД внесены в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в Приднестровье", - пояснил глава МВД Приднестровья Руслан Мова.

Как отметил заместитель начальника РКК Игорь Мясковский, кадетам придется временно воздержаться от поездок домой. Таким образом в учебном учреждении гораздо проще будет сохранить благоприятную здоровую обстановку, защитить воспитанников от массовых случаев инфицирования.

Он пояснил, что многие кадеты в выходные ездят домой в Тирасполь, Дубоссары, Рыбницу, Каменку и Григориополь. По пути к родным они контактируют с большим количеством людей в общественном транспорте, встречаются с друзьями, знакомыми, а потом возвращаются в стены кадетского корпуса.

"С учетом того, что в стенах РКК ребята живут, питаются, учатся, в случае, если кто-либо из них подхватит вирус, велик риск распространения COVID-19 среди других учащихся", – подчеркнул Мясковский.

В таком ограничительном режиме кадеты будут учиться и жить вплоть до 29 апреля.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения.

С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали – в последний раз до 18 апреля. На заседании 31 марта парламентом было принято решение о введении в стране чрезвычайного положения на срок с 1 апреля до 30 мая.

Молдова и COVID-19: год спустя>>>

Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом прививки делают медицинским работникам, на втором будут вакцинировать лиц старше 60 лет, людей с хроническими заболеваниями, работников образовательных учреждений и сотрудников правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности, а на третьем – всех остальных.

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