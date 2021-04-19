Онлайн или за партой: как организован учебный процесс в Молдове

В профильном министерстве рассказали, как организован процесс обучения в общеобразовательных учреждениях республики.

КИШИНЕВ, 19 апр – Sputnik. Из-за роста случаев заболевания COVID-19 три общеобразовательных учреждения в республике и 79 классов помещены на карантин и проводят занятия в удаленном формате. Такие данные по состоянию на 16 апреля представили в Министерстве образования, культуры и исследований республики в понедельник.

Согласно последним данным, в результате решений территориальных комиссий общественного здоровья и местных специализированных органов в области образования:

437 общеобразовательных учреждения работают исключительно в онлайн-режиме;

в 359 школах действует программа обучения с физическим присутствием учащихся начальных классов, а также 50% от общего количества учеников выпускных классов;

в 154 заведениях образовательный процесс осуществляется с физическим присутствием учащихся начальных и выпускных классов;

290 школ работает с физическим присутствием детей и строгим соблюдением норм по предотвращению распространения COVID-19.

"В начальных, гимназических и лицейских классах число учащихся, у которых подтвердился COVID-19, составило 154 человека, а 1231 школьник находится на самоизоляции. Что касается преподавателей, то положительный тест на коронавирус оказался у 171 педагога, 35 находятся на самоизоляции. Из вспомогательного персонала вирус подтвердился у 88 человек, еще 54 помещены на самоизоляцию", – уточнили в министерстве.

Руководитель управления образования, молодежи и спорта Кишинева Андрей Паволой сообщил, что начиная с 19 апреля, согласно решению Комиссии по чрезвычайным ситуациям, ученики 1, 5, 9, 12, а также 13 классов вечерних школ вернулись за школьные парты в образовательные учреждения, остальные продолжают работать в дистанционном режиме.

"Детские сады работают в соответствии с регламентом, утвержденным постановлением правительства. В этом плане изменения нет. Все готовы принимать детей", – сказал чиновник.

Что касается спортивных школ, то, как отметил Паволой, они продолжают работать в дистанционном режиме, за исключением тех спортсменов, кто готовится к участию в национальных и международных соревнованиях с соблюдением всех противоэпидемиологических мер.

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Глава управления культуры примэрии Кишинева Валентина Волонтир отметила, что с руководителями музыкальных и школ искусств были еще раз обговорены противоэпидемиологические нормы для обеспечения защиты детей.

"Начинаем с индивидуальных занятий с физическим присутствием, потому что дети их очень ждали. К концу недели вернемся к теоретическим занятиям", – отметила чиновник.

Она отметила, что практически все музыкальные школы и школы искусств в Кишиневе и пригородах готовы возобновить работу, однако это решение принимается местным советом. Все образовательные учреждения, по ее словам, обеспечены необходимыми средствами защиты.

"Школы имени Е. Доги, М. Биешу, А. Стырчи, В. Полякова и А. Щусева с сегодняшнего дня начинают работу", – пояснила Волонтир.

Ситуация в детсадах

Как уточнили в Минобразования, 24 детских сада и 69 групп по состоянию на 16 апреля находятся на карантине.

Сообщается, что вирус подтвердился у 21 ребенка, 117 дидактических кадров и 111 работников вспомогательного персонала. На самоизоляции находятся 1968 несовершеннолетних, 152 педагога и 189 сотрудников вспомогательного персонала.

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Ситуация в профессиональном и высшем образовании

Что касается профтехучилищ, то за 12-16 апреля вирус подтвердился у 14 учащихся, пятерых преподавателей и 13 человек персонала заведений.

За аналогичный период COVID-19 выявили у двоих студентов вузов, троих преподавателей и четверых работников вспомогательного персонала. На самоизоляции находится двое педагогов.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.

С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая.

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Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом прививки делали медицинским работникам, на втором вакцинируют лиц старше 60 лет, людей с хроническими заболеваниями, работников образовательных учреждений и сотрудников правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности, а на третьем – всех остальных.

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