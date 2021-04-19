Отопительный сезон в Кишиневе завершается: можно ли продолжать топить в домах

Termoelectrica обеспечивает отоплением 4400 зданий, из которых в Кишиневе: 460 бюджетных учреждений, 770 компаний, а также других бюджетных учреждений, 2860 жилых домов с примерно 210 тысячами квартир и 300 частных домов.

КИШИНЕВ, 19 апр – Sputnik. В Кишиневе завершается отопительный сезон, однако могут остаться подключенными к сети те жилые дома, а также медицинские и образовательные учреждения, администраторы которых не потребовали прекращения подачи тепловой энергии. Об этом заявили в понедельник в компании Termoelectrica.

"По запросу потребителей и в соответствии с распоряжением о завершении отопительного сезона, подписанным вице-примаром Кишинева Илие Чебаном, компания Termoelectrica инициировала процедуру прекращения подачи отопления для потребителей, подключенных к системе центрального отопления в столице", – отметили в компании.

По информации ведомства, "жилые дома, медицинские и образовательные учреждения, администраторы которых не потребовали прекращения подачи тепловой энергии, останутся подключенными к услугам централизованного отопления".

"Termoelectrica поставляет тепловую энергию для отопления и снабжения горячей водой круглый год. Все соединения оснащены оборудованием, позволяющим подключать / отключать и регулировать тепло по мере необходимости, а также высокопроизводительными счетчиками для регистрации потребленной тепловой энергии", – уточнили в компании.

Дополнительную информацию можно получить колл-центре по номерам 1300 или 022 447 447.

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