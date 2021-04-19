Приднестровье, открытое для всех: в регионе хотят вернуть обычный режим поездок

ТИРАСПОЛЬ, 19 апр – Sputnik. Свободный въезд на территорию Приднестровья и выезд из нее намерены вернуть на время майских и пасхальных праздников. Об этом в своем телеграм-канале сообщил лидер Приднестровья Вадим Красносельский.
"Считаю правильным на период с 30 апреля по 10 мая включительно вернуть стандартный режим перемещения через приднестровскую границу – в обоих направлениях без согласования с Оперштабом. Риски роста заболеваемости, конечно, есть, но мы рассчитываем на сознательность каждого", – отметил он.
Красносельский напомнил, что в прошлом году для обеспечения безопасности населения региона было принято решение максимально ограничить контакты людей в дни майских и пасхальных праздников.
"Приднестровцы тогда отнеслись с пониманием к этим вынужденным мерам. За год мы приобрели определенный опыт жизни в сложных эпидемиологических условиях. На этот раз строгих ограничений вводить не будем", – сказал он.
Жители региона смогут посетить места захоронений близких, принять участие в пасхальных службах, которые будут организованы на открытом воздухе.
В этом году не будет и запрета на проведение так называемых маевок: правила пребывания в рекреационных зонах – в рамках действующего законодательства, рекомендации – стандартные в контексте сложной эпидемиологической обстановки.
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