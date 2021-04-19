Приднестровье, открытое для всех: в регионе хотят вернуть обычный режим поездок

По случаю майских и пасхальных праздников в регионе собираются вернуть прежний режим въезда и выезда, работавший до пандемии.

ТИРАСПОЛЬ, 19 апр – Sputnik. Свободный въезд на территорию Приднестровья и выезд из нее намерены вернуть на время майских и пасхальных праздников. Об этом в своем телеграм-канале сообщил лидер Приднестровья Вадим Красносельский.

"Считаю правильным на период с 30 апреля по 10 мая включительно вернуть стандартный режим перемещения через приднестровскую границу – в обоих направлениях без согласования с Оперштабом. Риски роста заболеваемости, конечно, есть, но мы рассчитываем на сознательность каждого", – отметил он.

Как уточнили дляв пресс-службе приднестровского лидера, на это время будут действовать точно такие же правила, как и в годы до пандемии.

Красносельский напомнил, что в прошлом году для обеспечения безопасности населения региона было принято решение максимально ограничить контакты людей в дни майских и пасхальных праздников.

"Приднестровцы тогда отнеслись с пониманием к этим вынужденным мерам. За год мы приобрели определенный опыт жизни в сложных эпидемиологических условиях. На этот раз строгих ограничений вводить не будем", – сказал он.

Жители региона смогут посетить места захоронений близких, принять участие в пасхальных службах, которые будут организованы на открытом воздухе.

В этом году не будет и запрета на проведение так называемых маевок: правила пребывания в рекреационных зонах – в рамках действующего законодательства, рекомендации – стандартные в контексте сложной эпидемиологической обстановки.

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