Взяты с поличным при попытке продать наркотики солдатам Национальной армии

"Товар" реализовывался по цене от 150 до 200 леев за грамм. Если бы преступники смогли продать все наркотики, обнаруженные у них в ходе следствия, то смогли бы "заработать" около 400 тысяч леев.

КИШИНЕВ, 19 апр – Sputnik. Двое мужчин - уроженцы Кагула 41 и 32 лет - задержаны с поличным в ходе попытки сбыть наркотики. Покупателями оказались двое солдат Национальной армии.

Как сообщает пресс-служба полиции, подозреваемые два месяца находились в разработке Управления по борьбе с наркотиками Национальной следственной инспекции. В этот период было собрано достаточно доказательств для предъявления обвинения по статье "Незаконный оборот наркотиков в особо крупных размерах с целью сбыта".

"Сотрудники также выявили, что подозреваемые выращивали коноплю, а затем продавали почки каннабиса и марихуану", - сообщается на официальном ресурсе молдавской полиции.

В результате обысков, проведенных на дому и в автомобилях подозреваемых, сотрудники полиции обнаружили более двух килограммов марихуаны и деньги от продажи наркотиков.

Сообщается, что товар реализовывался по цене от 150 до 200 леев за грамм. Таким образом, если бы члены преступной группы смогли продать все обнаруженные у них наркотики, то выручили бы примерно 400 тысяч леев. Если вина подозреваемых будет доказана, им грозит тюремное заключение сроком от 7 до 15 лет.

В отношении покупавших наркотики солдат также ведется следствие.

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