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Центральный рынок

График работы Центрального рынка в Кишиневе меняется с 20 апреля

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Тема:
Коронавирус в апреле 2021 (184)
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Sputnik Молдова
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В муниципальном предприятии "Центральный рынок" сообщили, что для снижения рисков распространения коронавируса необходимо соблюдать противоэпидемиологические меры, установленные властями.

КИШИНЕВ, 19 апр – Sputnik. Рынок в центре Кишинева возвращается к прежнему графику работы с 20 апреля. Об этом сообщается в Telegram-канале муниципального предприятия "Центральный рынок".

"Согласно Постановлению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья №51 от 19 марта 2021 года, администрация муниципального предприятия "Центральный рынок" сообщает о переходе к прежнему графику работы Птичьего рынка по улице Кэрбунарь, 9 и Центрального рынка, начиная со вторника, 20 апреля, с 06.00 до 18.00. Понедельник – санитарный день", – сказано в заявлении.

По информации ведомства, для снижения рисков распространения вируса Sars-Cov-2 сохраняются обязательные противоэпидемиологические меры, установленные властями.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.

Ресторан
© Sputnik / Mihai Caraus
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С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая.

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Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом прививки делали медицинским работникам, на втором вакцинируют лиц старше 60 лет, людей с хроническими заболеваниями, работников образовательных учреждений и сотрудников правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности, а на третьем – всех остальных.

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Тема:
Коронавирус в апреле 2021 (184)

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