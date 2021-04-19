18:38 19 Апреля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.46
  • USD17.90
  • RUB0.24
  • RON4.36
  • UAH0.64
Поиск
Кишинев

Мэр Чебан обещает люстрировать виновных в "хаотичной застройке" в Кишиневе

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
События Кишинева (231)
74 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/04/01/34221911.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210419/34442818/Mer-Cheban-obeschaet-lyustrirovat-vinovnykh-v-khaotichnoy-zastroyke-v-Kishineve.html

Столичный градоначальник полон решимости "вернуть городу некогда отторгнутые у него исторические здания, школы, детские сады".

КИШИНЕВ, 19 апр – Sputnik. Генеральный примар молдавской столицы Ион Чебан сообщил о намерении назвать публично и поименно тех, кто "годами беспорядочно выдавал разрешительные документы" в городском строительстве, торговле и других сферах. Тех, кто, по мнению мэра, "довел страну до ручки". 

"Мы обнародуем имена причастных к этому людей, включая муниципальных советников, которые незаконно отчуждали землю и продавали все, что можно было продать", - заявил Чебан.
Кишинев
© Sputnik / Miroslav Rotari
Мэр Кишинева сообщил о начале борьбы с незаконным строительством в городе

Градоначальник отметил, что в ходе проверки, проведенной в минувшую субботу в столичном секторе Буюканы, были обнаружены зеленые зоны и дворы, проданные под многоэтажные дома, парикмахерские и рестораны, магазины и офисы. 

"Каждый квадратный метр тротуара был отдан под торговые единицы. Парковок нет, потому что их негде обустроить. Самое интересное, что по документам у этих людей "все хорошо". Некоторые имеют право пользоваться или сдавать в аренду объекты и землю до 2049 года", - утверждает Чебан.

По его словам, он попросил юристов проверить законность всех сооружений подобного типа в этом районе, посмотреть, где можно навести порядок, а где муниципалитет не сможет ничего вернуть. 

Примар заверил кишиневцев, что продолжит "возвращать городу его собственность" - школы, детские сады, зеленые насаждения и исторические здания.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
События Кишинева (231)

По теме

Незаконное строительство в Кишиневе: парламент обратился в НАЦ и прокуратуру
Масштабы незаконного строительства в Молдове: что решают судьи
Теги:
застройка, Ион Чебан

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Как изменился Кишинев за один век
Фото: назад в прошлое – как изменился Кишинев за один век
Итоги недели в одно видео: вакцина от COVID и политические разборки в Молдове
Итоги недели в одном видео: вакцина от COVID и политические разборки в Молдове
Денежные переводы трудовых мигрантов из России
Денежные переводы на родину трудовых мигрантов из РФ

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться