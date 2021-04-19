Мэр Чебан обещает люстрировать виновных в "хаотичной застройке" в Кишиневе

КИШИНЕВ, 19 апр – Sputnik. Генеральный примар молдавской столицы Ион Чебан сообщил о намерении назвать публично и поименно тех, кто "годами беспорядочно выдавал разрешительные документы" в городском строительстве, торговле и других сферах. Тех, кто, по мнению мэра, "довел страну до ручки".

"Мы обнародуем имена причастных к этому людей, включая муниципальных советников, которые незаконно отчуждали землю и продавали все, что можно было продать", - заявил Чебан.

© Sputnik / Miroslav Rotari Мэр Кишинева сообщил о начале борьбы с незаконным строительством в городе

Градоначальник отметил, что в ходе проверки, проведенной в минувшую субботу в столичном секторе Буюканы, были обнаружены зеленые зоны и дворы, проданные под многоэтажные дома, парикмахерские и рестораны, магазины и офисы.

"Каждый квадратный метр тротуара был отдан под торговые единицы. Парковок нет, потому что их негде обустроить. Самое интересное, что по документам у этих людей "все хорошо". Некоторые имеют право пользоваться или сдавать в аренду объекты и землю до 2049 года", - утверждает Чебан.

По его словам, он попросил юристов проверить законность всех сооружений подобного типа в этом районе, посмотреть, где можно навести порядок, а где муниципалитет не сможет ничего вернуть.

Примар заверил кишиневцев, что продолжит "возвращать городу его собственность" - школы, детские сады, зеленые насаждения и исторические здания.

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