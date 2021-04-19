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Минздрав: сколько случаев COVID-19 подтверждено в Молдове за сутки

© Photo : Miroslav Rotari
Общество
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Тема:
Коронавирус в апреле 2021 (190)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210419/34445473/Minzdrav-skolko-sluchaev-COVID-19-podtverzhdeno-v-Moldove-za-sutki.html

Молдавский Минздрав представил статистику по новым случаям инфицирования коронавирусом, которые подтвердились лабораторным путем за минувшие 24 часа.

КИШИНЕВ, 19 апр – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 349 новых случаев инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в понедельник.

Зафиксировано три случая "импорта" инфекции из России, Турции, Украины.

Общее число заражений в стране достигло 246 238.

За минувшие 24 часа проведено 2712 тестов.

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© Photo : Facebook / Ala Nemerenco
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Коронавирус выявлен у 7 медработников: двух врачей, двух медсестер и троих сотрудников вспомогательного персонала.

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В крайне тяжелом состоянии находятся 260 пациентов (из них 51 подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких).

По данным Минздрава, за сутки выздоровели 1093 человека. Всего вылечившихся на данный момент – 232 328.

Также за минувшие 24 часа зафиксировано 19 летальных исходов, а общее число погибших от осложнений на фоне коронавирусной инфекции – 5591.

Среди скончавшихся - медсестра Анна Василян, старшая медсестра Унгенской районной больницы.

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Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.

Ресторан
© Sputnik / Mihai Caraus
Закроют ли снова в Молдове кафе и рестораны при режиме ЧП

С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая.

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Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом прививки делали медицинским работникам, на втором вакцинируют лиц старше 60 лет, людей с хроническими заболеваниями, работников образовательных учреждений и сотрудников правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности, а на третьем – всех остальных.

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Тема:
Коронавирус в апреле 2021 (190)

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