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Бессмертный полк в Приднестровье

До двух дней реставрации: в Приднестровье воссоздают образы "Бессмертного полка"

© Sputnik / Irina Leahova
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210419/34445748/Do-dvukh-dney-restavratsii-v-Pridnestrove-vossozdayut-obrazy-Bessmertnogo-polka.html

В регионе занимаются воссозданием галереи портретов "Бессмертного полка" уже седьмой год подряд, и реставрация фотографий участников Великой Отечественной войны до сих пор пользуется популярностью.

ТИРАСПОЛЬ, 19 апр – Sputnik. В Приднестровье продолжается акция по реставрированию и печатанию портретов участников Великой Отечественной войны к "Бессмертному полку". Заявки будут приниматься до конца апреля, затем намерены сделать небольшую паузу, чтобы успеть напечатать все поданные фотографии к 9 мая. После праздника проект, как и в прежние годы, возобновится. 

В партии "Обновление" бесплатно портреты участников войны для участия в акции изготавливают уже седьмой год подряд. Пик обращений пришелся на 2017-й год.

"Потом стало меньше обращений, но люди все равно идут - активнее весной, в преддверии Дня Победы", - рассказала корреспонденту Sputnik пресс-секретарь партии Инна Крамаренко.

По ее словам, этой работой заняты все региональные представительства организации.

"Много обращается школьных, сельских музеев - они обновляют выставки сельчан-фронтовиков. Российский военный госпиталь принес полсотни портретов - от сотрудников. Они оформляют у себя целый стенд и планируют выйти всем коллективом на 9 мая, если позволит обстановка. Руководство военного госпиталя направило в адрес партии благодарственное письмо", - отметила она.

Реставрация фотопортретов в Приднестровье к акции Бессмертный полк продолжается
© Photo : Республиканская партия «Обновление»
Реставрация фотопортретов в Приднестровье к акции "Бессмертный полк" продолжается

Как и в прежние годы, немало фотографий делается повторно, люди просят еще экземпляры для коллекций своих родных. Рассчитать время, сколько потребуется на оформление одного портрета, практически невозможно. Один печатается быстро, а на другой уходит не один день кропотливой работы.

"Если фотография четкая, целая, пусть даже и маленькая, то обрабатывается, печатается и ламинируется самое короткое время - минут за 15. Если карточка ветхая, затертая, то восстановление может занять и пару дней", - поясняет Крамаренко.

Все, что за годы акции удалось оформить и напечатать в отделениях партии, хранится в архиве организации. Однако в 2020 году фото из фонда были скомпонованы в общее видео, которое запустили онлайн. Из-за пандемии как обычно шествием колонны провести акцию "Бессмертного полка" было невозможно, поэтому решили создать виртуальный победный полк.

Данные по количеству обратившихся подводят каждый раз ко Дню Победы. Последние подсчеты были за предыдущие годы. С 9 мая 2019-го по 9 мая 2020-го в отделениях партии было изготовлено более трех тысяч портретов, а за все годы работы – более 12 тысяч.

Эпидемиологическая ситуация прошлого года отразилась и на количестве запросов на оформление портретов. Жесткий карантин весны 20-го года усадил людей по домам и фотографии в основном слали по почте. В итоге с прошлого Дня Победы сделано не более тысячи штук. Но точную цифру, со всеми регионами Приднестровья, организаторы подобьют в мае.

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Теги:
"Бессмертный полк", Приднестровье

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