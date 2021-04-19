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Цирк, Кишинев

Мэр Кишинева просит передать городу несколько известных зданий

© Sputnik / Anatolii Kiriak
Общество
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Тема:
События Кишинева (232)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210419/34446817/Mer-Kishineva-potreboval-peredat-gorodu-neskolko-izvestnykh-zdaniy.html

По мнению Иона Чебана, существует целый перечень объектов недвижимости на территории муниципия, которыми городская администрация могла бы распорядиться лучше, чем центральные власти.

КИШИНЕВ, 19 апр – Sputnik. Столичный градоначальник Ион Чебан заявил, что кишиневская мэрия в ближайшее время попросит правительство передать в местное управление несколько значимых объектов столичной недвижимости: здание Цирка, Атлетический манеж, разрушенное здание лицея у центра Artico,  Дом культуры железнодорожников, лесопарк у "Ворот города" и, возможно, Республиканский стадион.

"Мы готовы получить эти здания и отремонтировать их, ни один лицей, детский сад или стадион не должен попасть в руки аферистов", - написал в соцсети Чебан.

Мэр Кишинева пообещал устроить максимально прозрачный публичный конкурс проектов.

Заброшенные здания Кишинева
© Sputnik / Mihai Caraus
Бывший Республиканский стадион

"Идей на этот счет было много. Если на центральном уровне с этими задачами не справляются - пусть уступят муниципалитету, а мы проведем самый транспарентный публичный конкурс касательно этой зоны", - отметил он, говоря о территории бывшего Республиканского стадиона.

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Тема:
События Кишинева (232)

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