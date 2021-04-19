Мэр Кишинева просит передать городу несколько известных зданий

По мнению Иона Чебана, существует целый перечень объектов недвижимости на территории муниципия, которыми городская администрация могла бы распорядиться лучше, чем центральные власти.

КИШИНЕВ, 19 апр – Sputnik. Столичный градоначальник Ион Чебан заявил, что кишиневская мэрия в ближайшее время попросит правительство передать в местное управление несколько значимых объектов столичной недвижимости: здание Цирка, Атлетический манеж, разрушенное здание лицея у центра Artico, Дом культуры железнодорожников, лесопарк у "Ворот города" и, возможно, Республиканский стадион.

"Мы готовы получить эти здания и отремонтировать их, ни один лицей, детский сад или стадион не должен попасть в руки аферистов", - написал в соцсети Чебан.

Мэр Кишинева пообещал устроить максимально прозрачный публичный конкурс проектов.

© Sputnik / Mihai Caraus Бывший Республиканский стадион

"Идей на этот счет было много. Если на центральном уровне с этими задачами не справляются - пусть уступят муниципалитету, а мы проведем самый транспарентный публичный конкурс касательно этой зоны", - отметил он, говоря о территории бывшего Республиканского стадиона.

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