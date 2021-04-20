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Кишинев в режиме ЧП

Действующие ограничения продлены на весь срок режима ЧП

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210420/34448541/dejstvuyushie-ogranicheniya-prodleny-na-ves-srok-rezhima-chp.html

Постановление, которое продлевает действующие противоэпидемические правила, было принято правительством Молдовы.

КИШИНЕВ, 20 апр — Sputnik. Ограничения, предусмотренные постановлениями Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья (НЧКОЗ), продлены на весь период срока действия режима чрезвычайного положения в стране.

Зрительный зал
© Sputnik / Mihai Caraus
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Соответствующее постановление подписал в понедельник исполняющий обязанности премьер-министра Аурелиу Чокой.

Таким образом, продолжают оставаться в силе положения решений НЧКОЗ от 19 марта и 26 марта 2021 года, в той степени, в которой они не противоречат постановлениям Комиссии по чрезвычайной ситуации. 

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С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.

Ресторан
© Sputnik / Mihai Caraus
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С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая.

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Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом прививки делают медицинским работникам, на втором будут вакцинировать лиц старше 60 лет, людей с хроническими заболеваниями, работников образовательных учреждений и сотрудников правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности, а на третьем – всех остальных.

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