На Центральном рынке Кишинева за взятки разрешали торговать несвежим мясом

КИШИНЕВ, 20 апр — Sputnik. Несколько сотрудников лаборатории санитарно-ветеринарной экспертизы муниципального Управления по безопасности пищевых продуктов, а также экономические агенты стали фигурантами десятков уголовных дел по фактам коррупции на Центральном рынке Кишинева.

По сообщению Национального антикоррупционного центра, в рамках расследования 43 уголовных дел были задержаны пять человек — трое специалистов лаборатории и два предпринимателя. Они подозреваются в организации преступной схемы по выдаче за взятки сертификатов качества и санитарно-ветеринарных документов. Все пятеро задержаны на 72 часа.

Согласно материалам уголовных дел, сотрудники лаборатории получали от коммерсантов взятки и выдавали сертификаты без проведения детального контроля товаров. К делу приобщены видео- и фотодоказательства.

В частности, хотя официальная плата за тушу свинины или говядины составляет 10 леев за единицу, взятка за разрешение на ее продажу составляла несколько сотен леев, в зависимости от степени подпорченности товара. Если мясо было свежим и качественным, размер взятки не превышал 100 леев за единицу. Однако размер взятки увеличивался в несколько раз в случаях, когда на прилавки рынка поступало некачественное мясо. Таким образом, экономический агент, поставляющий на рынок от 30 до 40 туш, должен был уплатить в качестве "охранного сбора" несколько тысяч леев за каждую партию.

Действующее законодательство предусматривает за эти действия наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет, штрафы и лишение права занимать государственные должности.

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