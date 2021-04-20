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Судебный молоток. Архивное фото

Заказчица убийства любовницы экс-мужа отправилась на скамью подсудимых

© Inquam Photos / Octav Ganea
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210420/34449050/zakazchica-ubijstva-lyubovnicy-eks-muzha-otpravilas-na-skamyu-podsudimyh.html

Деловая женщина из Бельц решила окончательно разобраться с дамой сердца своего бывшего мужа, однако потерпела неудачу.

КИШИНЕВ, 20 апр — Sputnik. Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам направила в суд уголовное дело по обвинению предпринимательницы из Бельц в подготовке заказного убийства любовницы своего бывшего мужа.

Задержание
© Photo : Пресс-служба Генинспектората полиции
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С целью убийства 57-летняя женщина наняла киллера, который обещал расправиться с жертвой за 5000 евро. Однако "наемник" изначально сотрудничал с сотрудниками правоохранительных органов. В результате заказчица убийства была задержана с поличным во время передачи денег за выполненный заказ в обмен на фото и видео якобы убитой женщины.

Мотивами поступка бельчанки стали, по выводам прокуратуры, ревность и месть.

В настоящее время обвиняемая находится под домашним арестом после освобождения из-под стражи до суда.

В соответствии с уголовным законодательством подобное преступление наказывается лишением свободы на срок от 15 до 20 лет или пожизненным лишением свободы.

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Теги:
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