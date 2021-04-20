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Шприц с дозой вакцины от коронавируса

В Молдове вакцинацией охвачено менее трех процентов населения

© REUTERS / THILO SCHMUELGEN
Общество
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Sputnik Молдова
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Представители структур здравоохранения страны ведут параллельные переговоры с десятью производителями вакцины от коронавируса.

КИШИНЕВ, 20 апр — Sputnik. Процессом вакцинации против коронавируса в Молдове охвачено до 2,5% населения. Об этом заявили представители Минздрава и Национального агентства общественного здоровья (НАОЗ) на пресс-конференции.

Прибытие в Молдову партии антиковид-вакцины через платформу COVAX
© Sputnik / Mihai Caraus
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К настоящему моменту по две дозы вакцины получили 10 241 человек, в целом израсходовано 96 372 дозы вакцины против COVID-19. 

У вакцинированных выявлено более тысячи случаев побочных реакций, из которых подавляющее большинство относятся к легким — повышению температуры, мышечным болям. Все вакцинированные лица зарегистрированы в электронном реестре прививок COVID-19.

По заявлению представителей НАОЗ, после восьми недель вакцинации количество новых случаев инфекции среди медицинского персонала снизилось более чем на 82%. В целом число случаев заражения новым коронавирусом снизилось на 23%.

Откуда вакцины могут поступить в Молдову

Всего в Молдову уже прибыло 292 970 доз вакцины, из которых 266 400 – препарат AstraZeneca, 24 570 – Pfizer и 2000 – Sinopharm. Использовано более 75% поставленных доз вакцины AstraZeneca, 99% – Pfizer.

Вакцина SinoVac. Архивное фото
© AP Photo / Ng Han Guan
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Госсекретарь Минздрава Денис Чернеля заявил, что также ожидается поставка 182 тысяч доз российской вакцины "Спутник V" в качестве гуманитарной помощи. По словам госсекретаря, министерством подготовлены все необходимые документы. Ранее и. о. премьер-министра Аурелиу Чокой заявил, что с Россией ведутся переговоры о поставке 700 тысяч доз "Спутник V". 

Также Молдова ведет параллельные переговоры с 10 производителями вакцин. Компании Pfizer направлен запрос о поставке 700 тысяч доз вакцины. В течение десяти дней ожидается ответная оферта. Кроме того, ведутся переговоры с представителями фирмы Moderna, от которой Молдова хочет получить 1,5 миллиона единиц препарата. В этом случае речь идет о поставках, в основном, в 2022 году, однако в Молдове надеются, что первые партии вакцины удастся получить уже во второй половине 2021 года.

Кроме того, получено подтверждение о поставке в июне еще 10 800 доз вакцины Pfizer от платформы COVAX.

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Теги:
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