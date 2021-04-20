15:38 20 Апреля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.60
  • USD17.94
  • RUB0.24
  • RON4.39
  • UAH0.64
Поиск
Примэрия Кишинев

Видео: как развлекаются играми на заседании Муниципального совета Кишинева

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
Получить короткую ссылку
30 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e4/0c/0b/32850796.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210420/34452682/video-kak-razvlekayutsya-igrami-na-zasedanii-munitsipalnogo-soveta-kishineva.html

Примар Кишинева опубликовал видео, демонстрирующее, чем во время заседания Муниципального совета Кишинева занимаются люди, которые должны принимать решения.

КИШИНЕВ, 20 апр – Sputnik. Советники играют в "танчики" на заседании Муниципального совета Кишинева. Такое видео показал в своем посте в соцсети глава города Ион Чебан.

"Они избраны жителями столицы и получают из их карманов 3300 леев за один день заседания. Но вместо того, чтобы решать проблемы людей, они играют на телефоне в танки и сидят в интернете", – пояснил градоначальник. 

По его словам, это те "советники, которые машут кулаками, нецензурно выражаются и даже не читают проекты решений".

Цирк, Кишинев
© Sputnik / Anatolii Kiriak
Мэр Кишинева просит передать городу несколько известных зданий
"А еще у них за полтора года ноль инициатив по развитию города. Они хороши и говорят только тогда, когда их снимают на камеру. Вот почему они не хотят транспарентности и не хотят, чтобы примэрия делала публичными все организуемые заседания", – резюмировал Чебан.

Он подчеркнул, что намерен добиваться того, чтобы все собрания Мунсовета, заседания комиссий и групп были транспарентными, чтобы все они снимались на видео и демонстрировались людям.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Социалисты обвинили Санду в стремлении изменить название госязыка в Конституции
Мэр Чебан обещает люстрировать виновных в "хаотичной застройке" в Кишиневе
Теги:
мунсовет, примэрия Кишинева

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Электромобиль GAC Aion Y на международной автомобильной выставке в Шанхае.
Фото: автомобильный рай - в Шанхае открылась международная автовыставка
Разведчики НАТО зачастили с полетами у российских границ. Зачем им Камчатка и Донбасс?
Видео: самолеты-разведчики НАТО у границ Камчатки и Донбасса
Денежные переводы трудовых мигрантов из России
Денежные переводы на родину трудовых мигрантов из РФ

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться