Видео: как развлекаются играми на заседании Муниципального совета Кишинева

Примар Кишинева опубликовал видео, демонстрирующее, чем во время заседания Муниципального совета Кишинева занимаются люди, которые должны принимать решения.

КИШИНЕВ, 20 апр – Sputnik. Советники играют в "танчики" на заседании Муниципального совета Кишинева. Такое видео показал в своем посте в соцсети глава города Ион Чебан.

"Они избраны жителями столицы и получают из их карманов 3300 леев за один день заседания. Но вместо того, чтобы решать проблемы людей, они играют на телефоне в танки и сидят в интернете", – пояснил градоначальник.

По его словам, это те "советники, которые машут кулаками, нецензурно выражаются и даже не читают проекты решений".

"А еще у них за полтора года ноль инициатив по развитию города. Они хороши и говорят только тогда, когда их снимают на камеру. Вот почему они не хотят транспарентности и не хотят, чтобы примэрия делала публичными все организуемые заседания", – резюмировал Чебан.

Он подчеркнул, что намерен добиваться того, чтобы все собрания Мунсовета, заседания комиссий и групп были транспарентными, чтобы все они снимались на видео и демонстрировались людям.

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