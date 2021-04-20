ВСМ обжаловал в Конституционном суде новый механизм индексации пенсий судей

В Высшем совете магистратуры недовольны новой процедурой индексации пенсий на общих основаниях с другими пенсионерами.

КИШИНЕВ, 20 апр – Sputnik. Высший совет магистратуры (ВСМ) Молдовы обжаловал в Конституционном суде (КС) страны поправки в закон о статусе судьи, которые меняют процедуру индексации пенсий служителей Фемиды.

Согласно этим поправкам, пенсия этой категории граждан должна индексироваться не пропорционально росту зарплаты действующих судей, а в соответствии с общими нормами, которые применяются для обычных пенсионеров. Обращение членов ВСМ поступило в КС 20 апреля.

В 13-страничном документе члены ВСМ обосновывают неконституционность норм, принятых парламентом 28 февраля 2020 года и вступивших в силу 1 января 2021 года.

"ВСМ выражает обеспокоенность в связи с влиянием обжалованных норм в той части, что касается перерасчета пенсий судей, на независимость всей судебной системы, потому как были существенно снижены социальные гарантии судей", - говорится в обращении ВСМ.

Члены ВСМ считают данные изменения покушением на независимость и беспристрастность судей.

По данным правительства, средняя пенсия судьи в 2020 году составляла 20 018 леев, что более чем в десять раз больше средней пенсии по стране, которая составляет 1834 лея.

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