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Примэрия Кишинев

Мэрия столицы отреагировала на скандал со взятками и продажей мяса "с душком"

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Тема:
События Кишинева (233)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210420/34454964/meriya-stolicy-otreagirovala-na-skandal-so-vzyatkami-i-prodazhej-myasa-s-zapahom.html

Городские власти отмежевались от взяточников, которые выдавали сертификаты на некачественное и несвежее мясо для продажи на Центральном рынке.

КИШИНЕВ, 20 апр — Sputnik. Примэрия Кишинева выступила с уточнениями в связи с появлением информации о рейдах, проведенных во вторник утром представителями Национального антикоррупционного центра (НАЦ) на территории Центрального рынка.

Согласно информации, поступившей из НАЦ, фигурантами уголовных дел являются только сотрудники Лаборатории санитарно-ветеринарной экспертизы Муниципального управления по безопасности пищевых продуктов. Эта структура является подразделением Национального агентства по безопасности пищевых продуктов, уточняют городские власти.

Примэрия Кишинева подчеркнула, что никто из должностных лиц муниципального предприятия "Центральный рынок" не имеет отношения к расследованию, а противоправные действия не происходили на территории, находящейся в ведении рынка. 

Ранее НАЦ сообщил о задержании пяти человек — троих специалистов лаборатории и двух предпринимателей. Они подозреваются в организации преступной схемы по выдаче за взятки сертификатов качества и санитарно-ветеринарных документов. Все пятеро задержаны на 72 часа.

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Тема:
События Кишинева (233)

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Теги:
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