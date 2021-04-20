Епископы не отправятся за Благодатным огнем: как его доставят в Молдову

В Митрополии Молдовы уточнили в комментарии Sputnik, каким образом в этом году доставят Благодатный огонь в республику.

КИШИНЕВ, 20 апр – Sputnik. Впервые для Молдовы в этом году молдавские эпископы не отправятся в Храм Гроба Господня в Иерусалиме. Из-за ограничений, введенных Израилем в ситуации с пандемией COVID-19, доступ туда будет лишь у представителей дипломатического корпуса. Благодатный огонь примет посол Молдовы в Израиле Габриэлла Морару. Об этом в комментарии Sputnik сообщил пресс-секретарь Митрополии Молдовы Вадим Кейбаш.

"Власти не разрешают въезд в страну иностранным гражданам. Благодатный огонь могут принимать только дипломатические представители, соответственно, поедет посол нашей страны. Она возьмет лампаду с Благодатным огнем и отвезет ее к самолету, который будет ожидать в аэропорту Тель-Авива", – рассказал Кейбаш.

В аэропорту Тель-Авива Благодатный огонь будет ожидать протоирей Вячеслав Шпак, который служит в монастыре в Кондрице. Он не сможет покинуть территорию воздушной гавани. Национальный авиаперевозчик Air Moldova предусмотрит коммерческий рейс в зависимости от времени.

Благодатный огонь прибудет из Иерусалима в субботу вечером, 1 мая, в Кишиневский международный аэропорт.

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