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Конституционный суд

Охрана для главы КС Молдовы: у и. о. министра юстиции есть к этому вопросы

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210420/34455398/Okhrana-dlya-glavy-KS-Moldovy-u-i-o-ministra-yustitsii-est-k-etomu-voprosy.html

Исполняющий обязанности министра юстиции Молдовы Фадей Нагачевский прокомментировал сообщение о предоставлении охраны главе Конституционного суда республике Домнике Маноле.

КИШИНЕВ, 20 апр – Sputnik. И. о. главы Минюста Молдовы Фадей Нагачевский выразил надежду, что представители Конституционного суда республики не будут втянуты в политические игры.

"Сегодня одно СМИ сообщило о том, что председателю Конституционного суда предоставили государственную охрану по нескольким причинам: угрозы в социальных сетях; неуместные заявления некоторых политиков в напряженном контексте изложения Заключения о констатации обстоятельств для роспуска парламента; вечером 15 апреля 2021 года неизвестный сообщил по телефону, что в здании суда якобы заложена бомба", – написал Нагачевский на своей странице в Facebook.

И.о. главы Минюста отметил, что не оспаривает факта права на охрану, но публично озвученные аргументы неясны.

"Во-первых, за заключение высказались трое судей. Почему охрана предоставляется лишь председателю КС, или она все-таки предоставляется всем троим? Во-вторых, был зарегистрирован случай о сообщении о бомбе в полиции. Если да, то когда? Если нет, то почему?" – сказал Нагачевский.

Конституционный суд
© Sputnik / Mihai Caraus
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В-третьих, как отметил чиновник, вызывает вопрос и то, когда было подано обращение о предоставлении охраны и когда ее предоставили. В-четвертых, по словам и. о. главы Минюста, какие высказывания политиков были сочтены неуместными.

"Кто решил подвергнуть цензуре заявления политиков и классифицировать их как уместные или неуместные? В-пятых, какие угрозы в соцсетях были расценены как опасность? Здесь я спрашиваю в условиях, когда, к примеру, МЮ после участия в различных передачах или заседаниях КС подвергается жесткой атаке через соцсети и не только. Каковы критерии оценки угроз как серьезных? Надеюсь, что представители КС не будут втянуты в политические игры. Это было бы недопустимо", – заключил Нагачевский.

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