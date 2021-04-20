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Еще один эпизод дела о "краже миллиарда" передан в суд: кто среди фигурантов

© Sputnik / Rodion Proca
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210420/34455862/Esche-odin-epizod-dela-o-krazhe-milliarda-peredan-v-sud-kto-sredi-figurantov.html

Очередной эпизод в деле о банковском мошенничестве, которое у всех на слуху как дело о "краже миллиарда", передан в суд. В прокуратуре рассказали подробности о фигурантах.

КИШИНЕВ, 20 апр – Sputnik. Прокуратура по борьбе с коррупцией сообщила о завершении и передаче в суд еще одного эпизода по делу о "банковском мошенничестве". Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Молдовы.

В текущем эпизоде в качестве обвиняемых фигурируют имена троих бывших руководителей трех обанкротившихся банков (Banca de Economii (BEM), Unibank и Banca Socială), а также глава управления Национального банка (бывший администратор BEM).

"В общей сложности по этому эпизоду прокуроры передали в инстанцию 49 томов, содержащих соответствующие, убедительные доказательства вины обвиняемых", – отметили в Генпрокуратуре.

Дни открытых дверей в Национальном банке Молдовы.
© Sputnik / Miroslav Rotari
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В ведомстве уточнили, что фигуранты обвиняются в "мошенничестве в особо крупных размерах в интересах преступной организации", а один из них - в "отмывании денег в интересах преступной организации в особо крупных размерах".

В прокуратуре пояснили, что объектом уголовного дела стали преступные действия, совершенные с октября по ноябрь 2014 года, которые выражались в хищении денежных средств путем осуществления банковских вложений, доступных членам преступного сообщества, с последующим нанесением ущерба национальному публичному бюджету на более чем 2,2 миллиарда леев.

"Для возмещения ущерба, причиненного совершением преступлений, прокуратура наложила секвестр на имущество обвиняемых на сумму около двух миллиардов леев", – отметили в Генпрокуратуре.

Прокуратура по борьбе с коррупцией продолжает уголовное расследование по делу "банковское мошенничество" для определения всех задействованных в этой незаконной схеме лиц и возмещению ущерба, причиненного преступлениями.

Дело о банковской краже

В 2014 году в Молдове стало известно, что три банка - Banca de Economii (BEM), Banca Sociala и Unibank, владеющих почти третью банковских активов страны, - вывели за пределы государства около миллиарда долларов. Банки ликвидированы, их имущество выставлено на продажу, чтобы компенсировать часть пропавших денежных средств.

Здание Генеральной прокуратуры Молдовы
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Расследованием ситуации по решению Национального банка Молдовы в 2015 году занялся международный консорциум компаний Kroll и Steptoe & Johnson LLP.

В июне 2018 года Генеральная прокуратура представила стратегию возвращения украденных из трех банков денег, тогда было обещано, что правоохранительные органы будут отчитываться о результатах каждые полгода.

В мае 2020-го генпрокурор Александр Стояногло заявил, что главным бенефициаром банковской кражи является Владимир Плахотнюк.

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