Минздрав: насколько снизилась заболеваемость COVID среди медработников в Молдове

В Минздраве рассказали о процентном соотношении вакцинированных в каждой из групп, которым на данном этапе делают прививки от коронавируса.

КИШИНЕВ, 20 апр – Sputnik. С начала кампании по иммунизации населения от COVID-19 в Молдове использовано 96 372 дозы вакцины, из которых 86 131 человеку ввели первую дозу, а вторую – 10 241. Такие данные приводит Минздрав республики.

"Таким образом, покрытие вакциной составляет 2,5% среди населения, а по категориям: работники медицинского сектора – 62%, сотрудники образовательного сектора (у которых есть право на вакцинацию) – 28%, персонал и подопечные домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения – 30%", – уточнили в министерстве.

По данным ведомства, заболеваемость COVID-19 среди медицинских работников снизилась на 82,5%.

"Так, если до начала вакцинации доля медицинских работников, инфицированных COVID-19, от общего числа зарегистрированных случаев составляла около 12%, то на 15 неделе она снизилась всего до 3%", – подчеркнули в Минздраве.

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Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.

С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая.

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Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом прививки делают медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать начали и подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения. С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений. Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попадают также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе планируется вакцинировать всех остальных.

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