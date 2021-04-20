Что происходит внутри Кишиневского цирка

Порядка 40 лет назад в Кишиневе было открыто здание цирка, которое стало визитной карточкой молдавской столицы и прославилось на весь СССР. В каком сейчас состоянии находится этот объект, читайте в материале Sputnik.

КИШИНЕВ, 20 апр – Sputnik. Одна из итальянских компаний выиграла конкурс, в котором представила проект капитального ремонта и восстановления большой арены Кишиневского цирка. Об этом в комментарии радиостудии Sputnik рассказал директор Moldova-Concert Андрей Локоман.

"Итальянская компания выиграла конкурс, проведенный ПРООН, в рамках которого был представлен проект капитального ремонта и реабилитации большой арены. Ведем переговоры со специалистами, архитекторами местными и итальянскими, и надеемся, что в скором времени начнутся работы", – рассказал Локоман.

По его словам, сейчас внутри цирка проходят тренировки и репетиции, артисты с нетерпением ждут возвращения на сцену для выступления перед зрителями. Готовятся разные программы, чтобы возвращение после отмены ограничений стало поистине зрелищным.

Здание Кишиневского цирка было открыто в 1981 году. В нем предусмотрена цирковая арена диаметром 13 метров и зал на 1900 мест. В 90-х годах представления в цирке прекратились, здание пришло в аварийное состояние и в 2004 году цирк был закрыт.

В 2006 году было объявлено о реорганизации Кишиневского цирка в акционерное общество, а в 2007 году состоялась его продажа кипрской офшорной компании. Однако в 2010 году Генеральная прокуратура РМ объявила сделку по приватизации цирка незаконной, а затем приватизация предприятия была признана судом недействительной.

Начиная с 2014 года, после десятилетнего перерыва возобновила работу малая арена цирка.

В 2019 году Министерство образования, культуры и научных исследований совместно с делегацией Европейского союза приступило к реабилитации большого циркового манежа в рамках программы "Меры по укреплению доверия" ПРООН.

В конце мая 2020-го завершилась процедура передачи Кишиневского цирка государственному предприятию Moldova-Concert путем поглощения акционерного общества Circul din Chișinău ("Кишиневский цирк").

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