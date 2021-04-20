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КПП Кучурганы

Кто сможет свободно въехать на территорию Приднестровья на Пасху - уточнение

© Sputnik / Irina Leahova
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210420/34456732/Kto-smozhet-svobodno-vekhat-na-territoriyu-Pridnestrovya-na-Paskhu---utochnenie.html

Пресс-секретарь приднестровского лидера пояснил, что предполагает временное восстановление прежнего пропускного режима при въезде в Приднестровье.

ТИРАСПОЛЬ, 20 апр – Sputnik. В пасхальные дни для въезда на территорию Приднестровья и выезда с нее не потребуется разрешение Оперативного штаба. Об этом рассказал в своем посте в соцсети пресс-секретарь лидера Приднестровья Денис Подгорный.

"Кризисные центры уведомлять не надо. Справки о ПЦР-тестировании на въезде требовать не будут. Никому из въезжающих не придется в этот период самоизолироваться на две недели", - пояснил он.

По словам Подгорного, приостановлено будет и действие правила 12-часового отсутствия в Приднестровье, а значит, выехав за пределы региона, не нужно будет торопиться с возвращением в установленный срок.

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© REUTERS / THILO SCHMUELGEN
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"Главное – вернуться в Приднестровье до вторника 11 мая. С этой даты вновь вступят в силу ставшие привычными карантинные ограничения", - отметил пресс-секретарь.

Для Sputnik Молдова Подгорный уточнил, что речь идет о возвращении к обычному, допандемийному режиму въезда на территорию Приднестровья, а значит, это позволит посетить регион любому, кому это будет необходимо, вне зависимости от гражданства.

"К примеру, есть люди, у которых в Приднестровье похоронены близкие. Они смогут навестить могилы своих родных. Необходимо будет пройти на границе соответствующий контроль – стандартная миграционная процедура, как это было прежде", - пояснил он.

Подгорный также подчеркнул, что немаловажным является и соблюдение эпидемиологических норм при переезде. Граждане должны иметь при себе защитные маски.

Инициатива временно восстановить прежний пропускной режим принадлежит приднестровскому лидеру Вадиму Красносельскому. Ее поддержали на заседании Оперштаба Приднестровья в понедельник, 19 апреля. Новость вызвала ажиотаж среди граждан. И в различные инстанции стали поступать вопросы на этот счет.

Механизм будет действовать в период с 30 апреля по 10 мая включительно.

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Теги:
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