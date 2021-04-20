Тревожная статистика в Молдове: домашнее насилие во время пандемии

КИШИНЕВ, 20 апр – Sputnik. С начала пандемии коронавируса в Молдове увеличилось количество жалоб и сообщений в полицию о случаях домашнего насилия. Об этом в комментарии радиостудии Sputnik заявил глава отдела по связи с общественностью Национального инспектората общественной безопасности Дорел Нистор.
Согласно статистике, с начала 2020-го и в первые месяцы нынешнего года в Единую службу спасения 112 поступило порядка 13 000 звонков по факту насилия в семье.
"Уже в 2021-м у нас свыше 3700 обращений о таких случаях, в которые вмешались представители полиции. Наиболее распространенная форма злоупотребления – применение физического насилия агрессором к жертве. Непонимание, финансовые затруднения, употребление алкоголя и внебрачные связи – одни из самых распространенных причин этого явления", – отметил собеседник.
"Нередко домашнее насилие имеет серьезные последствия. Так, в прошлом году из 811 преступлений 23 закончились трагическим исходом для потерпевшего. С начала этого года из 12 преступлений в трех случаях имели место особо тяжкие последствия", – рассказал Нистор.
Число случаев домашнего насилия в Молдове выросло>>>
В прошлом году было выдано свыше 5000 экстренных запретительных судебных приказов. Таким образом, полиция обеспечила защиту тысяч жертв домашнего насилия. Всего по данным фактам зарегистрировано 811 преступлений и 1587 правонарушений, отметил Нистор.
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