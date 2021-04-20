19:58 20 Апреля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.60
  • USD17.94
  • RUB0.24
  • RON4.39
  • UAH0.64
Поиск
Статуя богини правосудия Фемиды

ВСМ отложил конкурс на должность нового судьи Конституционного суда

© Fotolia / Sebra
Общество
Получить короткую ссылку
63 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210420/34460311/VSM-otlozhil-konkurs-na-dolzhnost-novogo-sudi-Konstitutsionnogo-suda.html

Конкурс, по словам и.о. главы Высшего совета магистратуры, невозможно провести в условиях Чрезвычайного положения.

КИШИНЕВ, 20 апр – Sputnik. Члены ВСМ установили, что конкурс на должность судьи Конституционного суда будет проходить в соответствии с критериями, изложенными в решении от 16 июля 2019 года. Решение принято 10 голосами "за". Также члены ВСМ решили отложить конкурс по выбору нового кандидата в судьи КС до конца мая, потому что не могут провести конкурс, пока в стране действует режим ЧП.

Здание Конституционного суда Молдавии
© Sputnik / Anatolii Kiriak
Обжалован новый механизм индексации пенсий судей

"У нас зарегистрировано 15 кандидатов. Предлагаю принять те критерии, которые изложены в решении от июля 2019 года", — заявила глава комиссии Луиза Гафтон.

Напомним, должность шестого судьи Конституционного суда стала вакантной в конце января после смерти члена КС Эдуарда Абабея. Он был назначен судьей по квоте ВСМ. На должность нового судьи КС уже претендуют 15 кандидатов, среди них глава юридической комиссии парламента Василе Боля.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Маноле: давление на судей КС недопустимо
Чуря: что будет означать отказ социалистов признать решение КС
Охрана для главы КС Молдовы: у и. о. министра юстиции есть к этому вопросы

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Электромобиль GAC Aion Y на международной автомобильной выставке в Шанхае.
Фото: автомобильный рай - в Шанхае открылась международная автовыставка
Миллионы цветов распустились в Нидерландах
Видео: живые ковры - цветочные поля в Нидерландах
Денежные переводы трудовых мигрантов из России
Денежные переводы на родину трудовых мигрантов из РФ

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться