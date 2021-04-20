ВСМ отложил конкурс на должность нового судьи Конституционного суда

КИШИНЕВ, 20 апр – Sputnik. Члены ВСМ установили, что конкурс на должность судьи Конституционного суда будет проходить в соответствии с критериями, изложенными в решении от 16 июля 2019 года. Решение принято 10 голосами "за". Также члены ВСМ решили отложить конкурс по выбору нового кандидата в судьи КС до конца мая, потому что не могут провести конкурс, пока в стране действует режим ЧП.

"У нас зарегистрировано 15 кандидатов. Предлагаю принять те критерии, которые изложены в решении от июля 2019 года", — заявила глава комиссии Луиза Гафтон.

Напомним, должность шестого судьи Конституционного суда стала вакантной в конце января после смерти члена КС Эдуарда Абабея. Он был назначен судьей по квоте ВСМ. На должность нового судьи КС уже претендуют 15 кандидатов, среди них глава юридической комиссии парламента Василе Боля.

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