Фото: редкая коллекция бронетехники Великой Отечественной в Приднестровье

ТИРАСПОЛЬ, 20 апр – Sputnik. Более двух лет потребовалось Валерию Титорову, чтобы собрать коллекцию из 87 моделей бронетехники времен Великой Отечественной войны. Как он говорит, в каждом из экспонатов – часть истории, которую без искажения надо передать будущим поколениям.
"Коллекция началась с модели советского танка Т-26, которую мне подарили. Я решил добавить к ней пару макетов "тридцатьчетверок" и ИС. Так предметов становилось все больше и больше", – отметил Титоров.
"Мне еще со школьных лет нравилось изучать историю Великой Отечественной войны. Увлекало танкостроение. Были интересны эти грозные машины – от самых первых до современных", – поделился Титоров.
- Житель Приднестровья Валерий Титоров собрал уникальную коллекцию бронетехники© Photo : Пресс-центр МВД Приднестровья
- Житель Приднестровья Валерий Титоров собрал уникальную коллекцию бронетехники© Photo : Пресс-центр МВД Приднестровья
- Житель Приднестровья Валерий Титоров собрал уникальную коллекцию бронетехники© Photo : Пресс-центр МВД Приднестровья
- Житель Приднестровья Валерий Титоров собрал уникальную коллекцию бронетехники© Photo : Пресс-центр МВД Приднестровья
Как сообщили в пресс-центре МВД Приднестровья, Валерий прошел службу по призыву в десантных подразделениях, затем – в Управлении вневедомственной охраны (патрульно-постовой службе), в СОБРе "Днестр". Летом 2020 года он вступил в должность оперативного дежурного Специальной моторизованной войсковой части МВД Приднестровья.
Свою коллекцию Титоров надеется показать в выставочном комплексе Екатерининского парка в День Победы, если будут сняты карантинные ограничения.
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