Фото: редкая коллекция бронетехники Великой Отечественной в Приднестровье

Коллекция насчитывает 87 моделей бронетехники времен Великой Отечественной войны, чтобы ее собрать, потребовалось более двух лет.

ТИРАСПОЛЬ, 20 апр – Sputnik. Более двух лет потребовалось Валерию Титорову, чтобы собрать коллекцию из 87 моделей бронетехники времен Великой Отечественной войны. Как он говорит, в каждом из экспонатов – часть истории, которую без искажения надо передать будущим поколениям.

"Коллекция началась с модели советского танка Т-26, которую мне подарили. Я решил добавить к ней пару макетов "тридцатьчетверок" и ИС. Так предметов становилось все больше и больше", – отметил Титоров.

В небольшом импровизированном музее представлены модели советских знаменитых танков (Т-34, "Клим Ворошилов", "Иосиф Сталин") и немецких ("тигры", "пантеры", самоходки). Есть и имитация мортиры "Карл". Орудие калибра 600 мм во время войны обстреливало стены Брестской крепости.

"Мне еще со школьных лет нравилось изучать историю Великой Отечественной войны. Увлекало танкостроение. Были интересны эти грозные машины – от самых первых до современных", – поделился Титоров.

Житель Приднестровья Валерий Титоров собрал уникальную коллекцию бронетехники © Photo : Пресс-центр МВД Приднестровья

Житель Приднестровья Валерий Титоров собрал уникальную коллекцию бронетехники © Photo : Пресс-центр МВД Приднестровья

Житель Приднестровья Валерий Титоров собрал уникальную коллекцию бронетехники © Photo : Пресс-центр МВД Приднестровья

Житель Приднестровья Валерий Титоров собрал уникальную коллекцию бронетехники © Photo : Пресс-центр МВД Приднестровья 1 / 4 © Photo : Пресс-центр МВД Приднестровья Житель Приднестровья Валерий Титоров собрал уникальную коллекцию бронетехники

Как сообщили в пресс-центре МВД Приднестровья, Валерий прошел службу по призыву в десантных подразделениях, затем – в Управлении вневедомственной охраны (патрульно-постовой службе), в СОБРе "Днестр". Летом 2020 года он вступил в должность оперативного дежурного Специальной моторизованной войсковой части МВД Приднестровья.

Свою коллекцию Титоров надеется показать в выставочном комплексе Екатерининского парка в День Победы, если будут сняты карантинные ограничения.

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