Чокой: три района в Молдове вышли из "красного кода" эпидопасности

КИШИНЕВ, 20 апр – Sputnik. Три района в Молдове вышли из "красного кода" эпидопасности в связи с COVID-19. Об этом заявил исполняющий обязанности премьера Молдовы Аурелиу Чокой на брифинге во вторник по итогам заседания Единого командного пункта по чрезвычайным ситуациям.

"Речь идет о Тараклийском, Хынчештском и Флорештском районах, где заболеваемость ниже 100 случаев на 100 тысяч населения. Поздравляю сограждан Тараклийского, Хынчештского и Флорештского районов, которые проявили дисциплину, солидарность - и вот, видны результаты этого", – сказал Чокой.

По его словам, с учетом данных показателей вышеназванные три района возвращаются к более-менее нормальной жизни.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.

С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая.

Минздрав: кому в Молдове могут на данном этапе сделать прививку от COVID-19>>>

Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали и подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения. С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений. Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попадают также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе планируется вакцинировать всех остальных.

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