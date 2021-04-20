Чокой: боюсь, что из-за этого возможен новый рост случаев COVID в Молдове

И. о. главы правительства республики прокомментировал ситуацию в церквях, где в минувшие выходные сотрудники правоохранительных органов провели проверки.

КИШИНЕВ, 20 апр – Sputnik. Исполняющий обязанности премьера Молдовы Аурелиу Чокой выразил обеспокоенность тем, что проблемы, которые были выявлены в ходе проверки церквей, могут привести к росту числа новых случаев инфицирования коронавирусом в течение 10-14 дней. Об этом он заявил и на брифинге во вторник.

"Ситуация в заведениях религиозного культа. Коллеги из МВД провели 17-18 апреля проверки. В субботу в религиозных службах приняли участие свыше 5 тысяч человек. В 623 церквях службы проводились внутри, а в 42 – на открытом воздухе. В воскресенье в службах приняли участие свыше 10 тысяч человек", – сказал Чокой.

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По его словам, основная проблема, которую констатировали сотрудники МВД, – если иконы дезинфицируются, а помещение церкви проветривается в случае небольшого числа прихожан, то причастие продолжает проводиться одной ложкой без дезинфекции.

"Не хочу быть плохим. Но я боюсь, что это может привести к новому росту случаев COVID-19 в последующие 10-14 дней", – подчеркнул Чокой.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.

С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая.

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Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали и подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения. С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений. Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попадают также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе планируется вакцинировать всех остальных.

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