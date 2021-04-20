Под суд из-за COVID-19: у кого могут быть проблемы с законом

Исполняющий обязанности премьера Молдовы рассказал о том, сколько случаев подделки данных в результатах тестов на коронавирус выявили правоохранительные органы.

КИШИНЕВ, 20 апр – Sputnik. В Молдове начали открывать уголовные дела за подделку результатов тестов на COVID-19. Об этом заявил исполняющий обязанности премьера Молдовы Аурелиу Чокой на брифинге во вторник.

"Выявлен 191 случай подделки данных в тестах на COVID-19. В МВД сообщили, что уже открывают уголовные дела по факту поддельных сертификатов. Это может привести к уголовному преследованию тех, кто попытается обмануть Пограничную полицию таким сертификатами", – отметил Чокой.

Ранее и. о. премьера заявлял, что по информации МВД есть целая сеть, которая за деньги предлагает отрицательные тесты на коронавирус. Такой тест стоит от 50 до 100 евро.

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С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.

С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая.

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Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали и подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения. С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений. Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попадают также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе планируется вакцинировать всех остальных.

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