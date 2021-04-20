И. о. премьера Молдовы - о работе рынков, ТЦ и "курьезе" в Бельцах

Исполняющий обязанности главы правительства уточнил, сколько сотрудников МВД и военных Нацармии продолжают патрулировать улицы, о штрафах и работе рынков и торговых центров.

КИШИНЕВ, 20 апр – Sputnik. Свыше 10 тысяч сотрудников МВД и 102 военнослужащих Национальной армии задействованы в ежедневном патрулировании улиц городов республики. Об этом заявил исполняющий обязанности премьера Молдовы Аурелиу Чокой на брифинге во вторник.

"Военные патрулируют улицы вместе с сотрудниками МВД в основном в Кишиневе, Бельцах и Страшенах", – сказал Чокой.

По его словам, с момента введения чрезвычайного положения в Молдове проверены 23 812 человек, 15 896 тысяч хозяйствующих субъектов, 4743 транспортные единицы и 1135 сооружений культа. Зарегистрировано 3975 задокументированных нарушений, по которым составлены протоколы. Общая сумма наложенных штрафов с момента введения ЧП – семь миллионов леев", – отметил чиновник.

Он рассказал о "курьезном случае" в Бельцах. "На заседании Комиссия по чрезвычайным ситуациям Бельц приняла решение отказаться от палаток, установленных в муниципии Генеральным инспекторатом по чрезвычайным ситуациям, где проводилось быстрое тестирование на COVID-19. Это решение членов Комиссии по чрезвычайным ситуациям Бельц. Может, в Бельцах уже нет COVID", – отметил и. о. премьера.

Чокой обратил внимание на то, что полиция сталкивается с трудностями в управлении потоком пассажиров общественного транспорта.

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"Обсуждался также тот факт, что наблюдается большое скопление людей на продовольственных рынках и в торговых центрах по пятницам и субботам. Это подтверждает неспособность администрации этих торговых единиц управлять подобающим образом потоки клиентов как на рынках, так и в больших ТЦ", – подчеркнул представитель правительства.

Он призвал администраторов базаров и торговых центров приложить усилия и привлекать дополнительный персонал по пятницам и субботам, чтобы управлять потоками людей, следя за числом посетителей внутри торговой точки.

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Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.

С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая.

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Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали и подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения. С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений. Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попадают также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе планируется вакцинировать всех остальных.

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