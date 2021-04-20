Первые задержания по факту взрыва в Кишиневе: подробности

Сотрудники правоохранительных органов сообщили о задержании на 72 часа двоих подозреваемых в причастности к взрыву, который произошел в одном из столичных секторов в пятницу.

КИШИНЕВ, 20 апр – Sputnik. Сотрудники полиции задержали двоих человек, подозреваемых в причастности к взрыву, который произошел 16 апреля поздно вечером в столичном секторе Буюканы. Об этом сообщили во вторник в управлении кишиневской полиции.

"В результате специальных следственных мер полицейский идентифицировали и задержали двоих человек, подозреваемых в причастности к взрыву, который произошел в пятницу вечером в столичном секторе Буюканы. Также обнаружена машина со следами повреждений, скорее всего, от взрыва", – отметили в полиции.

По информации ведомства, на месте потребовалась помощь специалистов Bombteh для проведения исследований. В операции приняли участие сотрудники Национального инспектората расследований, бригады Fulger и инспектората полиции Буюкан.

"На данный момент указанные лица задержаны на 72 часа", – уточнили в полиции.

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Инцидент произошел вечером 16 апреля, около 23.00, на одной из улиц сектора Буюканы. "В зоне взрыва собрали части объекта, который мог быть подорван. Осколки отправлены на криминалистическую экспертизу для определения типа оружия", – говорится в сообщении полиции.

В результате этого инцидента никто не пострадал. После случившегося открыто уголовное дело по фактам хулиганства и незаконного хранения оружия.

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