23:48 20 Апреля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.60
  • USD17.94
  • RUB0.24
  • RON4.39
  • UAH0.64
Поиск
Автомобиль полиции. Архивное фото

Первые задержания по факту взрыва в Кишиневе: подробности

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
Получить короткую ссылку
129 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/04/04/34253045.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210420/34462312/Pervye-zaderzhaniya-po-faktu-vzryva-v-Kishineve-chto-zayavili-v-politsii.html

Сотрудники правоохранительных органов сообщили о задержании на 72 часа двоих подозреваемых в причастности к взрыву, который произошел в одном из столичных секторов в пятницу.

КИШИНЕВ, 20 апр – Sputnik. Сотрудники полиции задержали двоих человек, подозреваемых в причастности к взрыву, который произошел 16 апреля поздно вечером в столичном секторе Буюканы. Об этом сообщили во вторник в управлении кишиневской полиции.

"В результате специальных следственных мер полицейский идентифицировали и задержали двоих человек, подозреваемых в причастности к взрыву, который произошел в пятницу вечером в столичном секторе Буюканы. Также обнаружена машина со следами повреждений, скорее всего, от взрыва", – отметили в полиции.

Доступ запрещен
© Sputnik / Mihai Caraus
Взрыв на Буюканах: стали известны детали инцидента
По информации ведомства, на месте потребовалась помощь специалистов Bombteh для проведения исследований. В операции приняли участие сотрудники Национального инспектората расследований, бригады Fulger и инспектората полиции Буюкан.

"На данный момент указанные лица задержаны на 72 часа", – уточнили в полиции.

Стрельба на Ботанике: полиция задержала подозреваемого, есть пострадавший>>>

Инцидент произошел вечером 16 апреля, около 23.00, на одной из улиц сектора Буюканы. "В зоне взрыва собрали части объекта, который мог быть подорван. Осколки отправлены на криминалистическую экспертизу для определения типа оружия", – говорится в сообщении полиции. 

В результате этого инцидента никто не пострадал. После случившегося открыто уголовное дело по фактам хулиганства и незаконного хранения оружия.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Актриса Анджелина Джоли на красной дорожке церемонии вручения Оскар, 2012 год в бархатном платье Atelier Versace. Позже у ноги Джоли2 даже появился свой аккаунт в Твиттере.
Фото: самые "громкие" платья премии "Оскар"
Российские миротворцы продолжают обеспечивать безопасность проведения сельхоз работ в Карабахе
Видео: российские миротворцы - гарантия безопасности в Карабахе
Денежные переводы трудовых мигрантов из России
Денежные переводы на родину трудовых мигрантов из РФ

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться