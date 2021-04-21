Почему примар Кишинева хочет проспорить и. о. главы кабмина

КИШИНЕВ, 21 апр – Sputnik. Примар Кишинева Ион Чебан рассказал о споре с исполняющим обязанности премьера Аурелиу Чокоем по вопросу асфальта.
"По поводу асфальта. У меня спор с премьер-министром. Я больше всех кричал о том, что у нас критическая ситуация и асфальта нет – у нас нет возможности его закупать. Перешли с ГОСТ-стандарта на европейский стандарт. Перешли на бумаге. Лабораторий нет, аккредитаций нет, сертификаций нет, асфальт негде купить. Потому к этому этапу у нас все в дырах. Я об этом кричу с января. Последний раз обещал, что отправлю к ним в правительство КАМАЗ с асфальтом, скажем так, б/у", – сказал Чебан в эфире одного из телеканалов.
По его словам, именно после этого "в правительстве зашевелились" и "асфальтовый вопрос" начал сдвигаться с мертвой точки.
"Так, 23 марта они приняли решение по рецептуре. В начале апреля у нас состоялось заседание с некоторыми структурами. Честно признаюсь, у меня было ощущение, что они в первый раз собрались. Мы их собрали в первый раз. Дорожники кричали, что не могут сертифицировать, потому что нет документов, лаборатории, которые на сегодняшний день не аккредитованы", – отметил примар.
По словам градоначальника, "вопрос в том, что на бумаге все есть, а в реальности не существует этого всего". При этом мэр готов уступить в споре, так как это будет означать, что вопрос с асфальтом в столице решится.
"Надеюсь, что я проиграю этот спор. Это первый спор, который я готов проиграть, потому что ситуация из кожи вон. Люди ходовые своих машин портят", – подчеркнул Чебан.
"Контракт согласно всем срокам до марта 2022 года, но мы делаем все возможное, чтобы бы октябрю улица была сдана. Поэтому просим извинения в том числе за субботу и воскресенье, когда перекрываем улицу полностью. Делаем все возможное, чтобы все реализовалось качественно. Там очень много комплексных работ, начиная от кругов, парковки вдоль парка "Дендрарий" и в самом "Дендрарии" мы предусматриваем ряд работ", – пояснил Чебан.
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Как уточнил примар, зеленые насаждения – это также приоритет для примэрии. Градоначальник рассказал, что очень хочет, чтобы Кишинев "обрел славу зеленой столицы или вернул такой статус, но уже на европейском уровне".
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