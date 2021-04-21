Почему примар Кишинева хочет проспорить и. о. главы кабмина

КИШИНЕВ, 21 апр – Sputnik. Примар Кишинева Ион Чебан рассказал о споре с исполняющим обязанности премьера Аурелиу Чокоем по вопросу асфальта.

"По поводу асфальта. У меня спор с премьер-министром. Я больше всех кричал о том, что у нас критическая ситуация и асфальта нет – у нас нет возможности его закупать. Перешли с ГОСТ-стандарта на европейский стандарт. Перешли на бумаге. Лабораторий нет, аккредитаций нет, сертификаций нет, асфальт негде купить. Потому к этому этапу у нас все в дырах. Я об этом кричу с января. Последний раз обещал, что отправлю к ним в правительство КАМАЗ с асфальтом, скажем так, б/у", – сказал Чебан в эфире одного из телеканалов.

По его словам, именно после этого "в правительстве зашевелились" и "асфальтовый вопрос" начал сдвигаться с мертвой точки.

"Так, 23 марта они приняли решение по рецептуре. В начале апреля у нас состоялось заседание с некоторыми структурами. Честно признаюсь, у меня было ощущение, что они в первый раз собрались. Мы их собрали в первый раз. Дорожники кричали, что не могут сертифицировать, потому что нет документов, лаборатории, которые на сегодняшний день не аккредитованы", – отметил примар.

По словам градоначальника, "вопрос в том, что на бумаге все есть, а в реальности не существует этого всего". При этом мэр готов уступить в споре, так как это будет означать, что вопрос с асфальтом в столице решится.

"Надеюсь, что я проиграю этот спор. Это первый спор, который я готов проиграть, потому что ситуация из кожи вон. Люди ходовые своих машин портят", – подчеркнул Чебан.

В этом году, как заявил примар, власти столицы делают все возможное, чтобы закончить ремонт по улице И. Крянгэ.

"Контракт согласно всем срокам до марта 2022 года, но мы делаем все возможное, чтобы бы октябрю улица была сдана. Поэтому просим извинения в том числе за субботу и воскресенье, когда перекрываем улицу полностью. Делаем все возможное, чтобы все реализовалось качественно. Там очень много комплексных работ, начиная от кругов, парковки вдоль парка "Дендрарий" и в самом "Дендрарии" мы предусматриваем ряд работ", – пояснил Чебан.

Мэр Чебан обещает люстрировать виновных в "хаотичной застройке" в Кишиневе>>>

Как уточнил примар, зеленые насаждения – это также приоритет для примэрии. Градоначальник рассказал, что очень хочет, чтобы Кишинев "обрел славу зеленой столицы или вернул такой статус, но уже на европейском уровне".

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova