Кишиневцы выбирают логотип города в честь 585-летия его первого упоминания

На суд жителей Кишинева представлены более трех десятков эскизов логотипов в честь юбилея столицы, разработанных разными авторами.

КИШИНЕВ, 21 апр — Sputnik. В социальных сетях завершается голосование за логотип в честь 585-летия со дня первого упоминания Кишинева в письменных хрониках.

Мэр столицы Ион Чебан напомнил, что поставить лайк под понравившимся эскизом на официальной странице городской администрации в Facebook может любой пользователь. Всего в конкурсе участвуют 35 проектов.

Авторы эскизов на разработку логотипа "Кишинев-585" должны были учитывать историю, культуру, жизнь Кишинева сегодня и в прошлом, а выдвигаемые идеи должны быть творческими, новаторскими и соответствовать заявленному событию, сообщил градоначальник.

Впервые в письменных документах Кишинев упоминается 17 июля 1436 года, в грамоте молдавских воевод Ильи и Стефана Оанчя логофету, главе господарской канцелярии. В ней говорится об уточнении границ жалованных воеводам земель у реки Реут.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova