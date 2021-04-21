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Вечерний Кишинев

Кишиневцы выбирают логотип города в честь 585-летия его первого упоминания

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210421/34464448/kishinevcy-vybirayut-logotip-goroda-v-chest-585-letiya-pervogo-upominaniya-goroda.html

На суд жителей Кишинева представлены более трех десятков эскизов логотипов в честь юбилея столицы, разработанных разными авторами.

КИШИНЕВ, 21 апр — Sputnik. В социальных сетях завершается голосование за логотип в честь 585-летия со дня первого упоминания Кишинева в письменных хрониках.

Мэр столицы Ион Чебан напомнил, что поставить лайк под понравившимся эскизом на официальной странице городской администрации в Facebook может любой пользователь. Всего в конкурсе участвуют 35 проектов.

Авторы эскизов на разработку логотипа "Кишинев-585" должны были учитывать историю, культуру, жизнь Кишинева сегодня и в прошлом, а выдвигаемые идеи должны быть творческими, новаторскими и соответствовать заявленному событию, сообщил градоначальник.

Впервые в письменных документах Кишинев упоминается 17 июля 1436 года, в грамоте молдавских воевод Ильи и Стефана Оанчя логофету, главе господарской канцелярии. В ней говорится об уточнении границ жалованных воеводам земель у реки Реут.

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