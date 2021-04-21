Кишиневцы выбирают логотип города в честь 585-летия его первого упоминания

КИШИНЕВ, 21 апр — Sputnik. В социальных сетях завершается голосование за логотип в честь 585-летия со дня первого упоминания Кишинева в письменных хрониках.
Мэр столицы Ион Чебан напомнил, что поставить лайк под понравившимся эскизом на официальной странице городской администрации в Facebook может любой пользователь. Всего в конкурсе участвуют 35 проектов.
Авторы эскизов на разработку логотипа "Кишинев-585" должны были учитывать историю, культуру, жизнь Кишинева сегодня и в прошлом, а выдвигаемые идеи должны быть творческими, новаторскими и соответствовать заявленному событию, сообщил градоначальник.
Впервые в письменных документах Кишинев упоминается 17 июля 1436 года, в грамоте молдавских воевод Ильи и Стефана Оанчя логофету, главе господарской канцелярии. В ней говорится об уточнении границ жалованных воеводам земель у реки Реут.
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