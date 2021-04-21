Пожар в Кишиневе: подробности спецоперации по тушению возгорания

В компании "Apa-Canal Кишинев" рассказали, что в зоне тушения крупного возгорания на улице Каля Басарабией есть три пожарных гидранта и они все исправны.

КИШИНЕВ, 21 апр – Sputnik. Предприятие "Apa-Canal Кишинев" опровергло информацию о том, что в непосредственной близости от возгорания на складе лакокрасочных материалов но улице Каля Басарбией отсутствуют пожарные гидранты.

"В связи с появившейся в прессе информацией о том, что в непосредственной близости от пожара на улице Каля Басарабией на складе с краской отсутствуют пожарные гидранты, "Apa-Canal Кишинев" уточняет. Специалисты компании-поставщика воды немедленно выехали на место происшествия, чтобы оценить ситуацию и оказать помощь пожарным. Более того, благодаря вмешательству специалистов "Apa-Canal Кишинев" выяснилось, что в этой зоне есть три пожарных гидранта", – сказано в заявлении компании.

По информации поставщика, один гидрант находится в ведении "Apa-Canal Кишинев" и расположен на улице Каля Басарбией, 32 – 34, другой принадлежит коммерческому банку и находится по адресу Каля Басарбией, 30, а третий – частной компании на улице Каля Басарбией, 30/5.

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"Следует отметить, что все три гидранта исправны", – подчеркнули в компании.

Утром в среду, примерно около 7.00, на складе, расположенном на улице Каля Басарабией в Кишиневе, вспыхнул пожар. Пресс-секретарь ГИЧС Лилиана Пушкашу уточнила для Sputnik Moldova, что речь идет о складе лакокрасочных материалов. По оценкам специалистов, этот пожар повышенной сложности. Для тушения возгорания были задействованы 60 пожарных и 15 единиц техники, пожару присвоена третья категория сложности. Площадь возгорания составила более двух тысяч квадратных метров. Информации о наличии жертв не поступало.

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