Токсичный дым от пожара попал в атмосферу: насколько это опасно – мнение эколога

КИШИНЕВ, 21 апр – Sputnik. Какими будут экологические последствия крупного пожара в Кишиневе, произошедшего на складе лакокрасочных материалов? "Хорошо, что возгорание произошло утром, когда не было ветра, и токсичные газы унесло в средние слои атмосферы", – заявил в комментарии для Sputnik эколог Илья Тромбицкий.
"Все зависит от направления ветра. Как мы все видели, дым от пожара поднимается достаточно высоко в силу того, что сейчас нет сильного ветра. Из-за этого, естественно, для города ущерб небольшой, как и для качества воды в городе. Возможно, где-то поблизости от места происшествия могут быть проблемы с качеством воздуха и со здоровьем, но они кратковременного плана. В принципе, скорее всего, образовавшиеся токсичные газы будут унесены куда-то в средние слои атмосферы", – сказал специалист.
По информации Генинспектората по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы, для тушения пожара было создано четыре боевых сектора из бригад Службы противогазовой и противодымной защиты, которые работали одновременно, чтобы потушить огонь в очаге возгорания.
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"Из склада вытекло более 40 литров ацетона, а несколько контейнеров с легковоспламеняющимися жидкостями взорвались из-за пожара. Для предотвращения утечки легковоспламеняющихся жидкостей, а также для тушения вспышек пожарные используют песок", – уточнили в Генинспекторате.
Звонок о пожаре на складе в Единую службу спасения 112 поступил в 07.19.
Для тушения возгорания были задействовали 60 пожарных и 15 единиц техники. Пожару присвоили третью категорию сложности. Площадь возгорания составила более двух тысяч квадратных метров. Жертв не выявлено.
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"Пожар локализован в 08.57. Благодаря усилиям пожарных огонь больше не распространяется. Специалисты продолжают работать на месте для ликвидации возгорания. Обстоятельства и причина пожара выясняются", – отметили в Генеральном инспекторате по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы.
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