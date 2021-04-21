Токсичный дым от пожара попал в атмосферу: насколько это опасно – мнение эколога

Пожар, вспыхнувший утром в среду в Кишиневе, произошел на складе с лакокрасочной продукцией, то есть сгорели вещества, выделяющие токсичные газы. Однако экологи утверждают, что серьезных опасений нет.

КИШИНЕВ, 21 апр – Sputnik. Какими будут экологические последствия крупного пожара в Кишиневе, произошедшего на складе лакокрасочных материалов? "Хорошо, что возгорание произошло утром, когда не было ветра, и токсичные газы унесло в средние слои атмосферы", – заявил в комментарии для Sputnik эколог Илья Тромбицкий.

"Все зависит от направления ветра. Как мы все видели, дым от пожара поднимается достаточно высоко в силу того, что сейчас нет сильного ветра. Из-за этого, естественно, для города ущерб небольшой, как и для качества воды в городе. Возможно, где-то поблизости от места происшествия могут быть проблемы с качеством воздуха и со здоровьем, но они кратковременного плана. В принципе, скорее всего, образовавшиеся токсичные газы будут унесены куда-то в средние слои атмосферы", – сказал специалист.

По его мнению, не следует преувеличивать эту опасность, по крайней мере для Кишинева.

По информации Генинспектората по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы, для тушения пожара было создано четыре боевых сектора из бригад Службы противогазовой и противодымной защиты, которые работали одновременно, чтобы потушить огонь в очаге возгорания.

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"Из склада вытекло более 40 литров ацетона, а несколько контейнеров с легковоспламеняющимися жидкостями взорвались из-за пожара. Для предотвращения утечки легковоспламеняющихся жидкостей, а также для тушения вспышек пожарные используют песок", – уточнили в Генинспекторате.

Звонок о пожаре на складе в Единую службу спасения 112 поступил в 07.19.

Для тушения возгорания были задействовали 60 пожарных и 15 единиц техники. Пожару присвоили третью категорию сложности. Площадь возгорания составила более двух тысяч квадратных метров. Жертв не выявлено.

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"Пожар локализован в 08.57. Благодаря усилиям пожарных огонь больше не распространяется. Специалисты продолжают работать на месте для ликвидации возгорания. Обстоятельства и причина пожара выясняются", – отметили в Генеральном инспекторате по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы.

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