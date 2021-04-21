Партии-нарушители: ЦИК Молдовы назвал политсилы, которые могут наказать

Члены Центральной избирательной комиссии Молдовы приняли к сведению отчеты о финансовом управлении политических партий за 2020 год.

КИШИНЕВ, 21 апр – Sputnik. К настоящему моменту из 50 политических партий 45 политформирований предоставили отчеты о финансовом менеджменте за 2020 год. Об этом заявил член Центризбиркома Максим Лебединский на заседании ведомства в среду.

По его словам, из 45 партий представители 31 политформирования подали документы как в бумажном, так и в электронном формате, девять партий предоставили отчеты только на бумажном носителе, а четыре – лишь в электронном варианте.

"В установленные сроки отчеты поданы 41 политической партией", – сказал Лебединский.

По его словам, четыре политформирования предоставили отчет после установленного срока.

Список партий, которые не представили отчеты:

Партия трудящихся (Partidul Oamenilor Muncii).

Партия "Новый исторический выбор" (NOUA OPȚIUNE ISTORICĂ).

Партия "Moldova Unită – Eдиная Молдова".

Партия "Возрождение" (RENAŞTERE).

Партия "Для людей, природы и животных" (Pentru Oameni, Natură şi Animale).

Исходя из обращений Аграрной партии Молдовы и Партии прогрессивного общества, члены ЦИК решили сохранить их обязательства по предоставлению отчетов через систему "Финансовый контроль" и дать им дополнительное время для выполнения требований законодательства.

Рассмотрев предоставленные данные, Центризбирком предупредил следующие партии об обязанности соблюдать способ предоставления финансового отчета как в электронном, так и в бумажном формате. Речь идет об Европейской партии, Партии консерваторов, Социалистической партии Молдовы, Партии "Демократическое действие", Партии прогрессивного общества, Аграрной партии Молдовы, Центристском союзе Молдовы, "Христианско-социальном союзе Молдовы" (Uniunea Creștin-Socială din Moldova), Зеленой экологической партии, Республиканской партии Молдовы, Партии закона и справедливости, партии "Мы", партии "Строим Европу дома" (Partidul Acasă Construim Europa — PACE) и партии "Демократия дома" (Democrația Acasă).

В течение 14 дней с момента публикации соответствующего решения Центризбиркома обязаны предоставить через информационную систему "Финансовый контроль" годовые отчеты за 2020 год следующие политформирования: Европейская партия, Партия консерваторов, Социалистическая партия Молдовы, партия "Демократическое действие", Партия прогрессивного общества, Аграрная партия Молдовы, Центристский союз Молдовы, Партия закона и справедливости и партия "Демократия дома" (Democrația Acasă).

"Партия "Христианско-социальный союз Молдовы", Зеленая экологическая партия, Республиканская партия Молдовы, партии "Мы" должны предоставить отчет в бумажном виде в течение семи дней", – сказал Лебединский.

В то же время комиссия предупредила политические партии об обязанности заполнять и предоставлять отчет о финансовом управлении в соответствии с положениями закона. "Принимая во внимание сложившуюся эпидемиологическую ситуацию, ЦИК решил дать политическим партиям дополнительные 14 дней для предоставления недостающей информации и устранения ошибок в отчетах", – отметили в Центризбиркоме.

В соответствии с положениями Кодекса о правонарушениях непредоставление документов, включая предоставление неполных данных или не в соответствующем формате считается нарушением. Председатель Центральной избирательной комиссии должен вызвать ответственных лиц в составе таких политических партий и составить протокол.

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