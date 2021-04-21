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Сапер. Архивное фото

За десять дней саперы Нацармии обезвредили 14 снарядов

© Photo : Facebook / Ministerul Apărării al Republicii Moldova
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210421/34469733/za-desyat-dnej-sapery-nacarmii-obezvredili-14-snaryadov.html

В связи с началом сельскохозяйственных работ количество взрывоопасных предметов, обнаруженных в земле, увеличилось в разы.

КИШИНЕВ, 21 апр — Sputnik. За последние десять дней отряды инженеров Национальной армии обнаружили 14 взрывоопасных предметов в нескольких населенных пунктах страны.

Так, специалисты батальона "Кодру" трижды выезжали на вызовы в Унгенский район, в населенные пункты Негурений Векь, Пырлица и Агрономовка, где обнаружили боеприпасы времен Великой Отечественной — авиационную бомбу калибра 82 миллиметра, противотанковую мину немецкого производства, ручную гранату, три артиллерийских снаряда калибров 76 и 105 миллиметров. Взрывоопасные предметы были найдены местными жителями во время сельскохозяйственных работ.

Уничтожение боеприпасов времен ВОВ
© Photo : ГУ МЧС по Воронежской области
За минувший год в Молдове обезврежено более 2500 взрывоопасных предметов

В то же время отряд саперов мотострелковой бригады "Молдова" был направлен в Резинский и Фалештский районы, где местные жители нашли кумулятивный противотанковый снаряд калибра 125 миллиметров, бомбу в 82 миллиметра и противотанковый снаряд на 75 миллиметров.

Инженеры мотострелковой бригады "Штефан чел Маре" в течение нескольких дней работали в селе Чучулень Хынчештского района, где обезвредили авиационную бомбу. Эта же группа была направлена в село Пухой Яловенского района и Ревака в муниципии Кишинев, где были ликвидированы артиллерийский снаряд калибра 88 миллиметров и два 85-миллиметровых противотанковых снаряда.

По словам старшего офицера Инженерной службы капитана Ивана Корнегруцы, количество взрывоопасных предметов, обнаруженных в земле, увеличилось в связи с началом сельскохозяйственных работ. Министерство обороны призывает население не прикасаться к взрывоопасным предметам и немедленно уведомлять о них власти.

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