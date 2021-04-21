В мунсовете Кишинева появились два новых советника

КИШИНЕВ, 21 апр – Sputnik. В муниципальном совете Кишинева появились два новых местных избранника. Решение принято на заседании Центризбиркома Молдовы в среду.

Как сообщил член ЦИК Максим Лебединский, место муниципального советника Ольги Ружански, избранной по спискам Общественно-политического движения "Новая сила" (Forţa Nouă), ныне - Политическая партия "Христианско-социальный союз Молдовы", займет ее коллега Виктор Бэнеску. Ружански подала заявление об отставке.

"По спискам ПСРМ мандант советника передается Дарье Коломиец. Вакансия появилась из-за ухода из жизни муниципального советника Валериу Лупашку, который проходил по спискам Партии социалистов", – сказал Лебединский.

По итогам выборов в муниципальный совет в 2019 году в его состав прошли 22 представителя Партии социалистов, 19 выдвиженцев от блока ACUM (партии PAS и DA проходили на выборах в составе одного блока), три члена Либеральной партии, по двое представителей Партии "Шор" и Демпартии, а также по одному советнику от Либерально-демократической партии, Партии коммунистов и социально-политического движения Forţa Nouă.

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