Молдавский депутат: нужны ли COVID-паспорта

КИШИНЕВ, 21 апр – Sputnik. Можно было бы внедрить COVID-паспорт, когда большая часть населения будет вакцинирована, но будет ли в нем тогда необходимость? Об этом написал депутат от фракции "Платформа DA" Ливиу Вовк на своей странице в странице в Facebook.

"COVID-паспорта - быть или не быть? Вчера в рамках Парламентской ассамблеи Совета Европы прошли дебаты по этому вопросу. Большинство членов выразили озабоченность ограничением основных прав человека и нарушением права на передвижение", - отметил Вовк.

Как считает депутат, на данный момент существует серьезная проблема с распределением вакцины – не у всех граждан есть возможность привиться.

"Мы могли бы внедрить такой паспорт, когда большая часть населения будет вакцинирована, но будет ли такой паспорт тогда нужен?" – задался вопросом парламентарий.

По его словам, в то же время необходимо учитывать и тот факт, что у людей, которые недавно были инфицированы коронавирусом, есть антитела и им не рекомендуется вакцинация.

"В январе на пленарном заседании ПАСЕ была принята резолюция о том, что вакцинация должна быть бесплатной и не может использоваться для дискриминации", – напомнил депутат.

Законотворец обратил внимание на то, что вакцинация в первую очередь направлена на защиту здоровья граждан и создание коллективного иммунитета. По его мнению, это не может быть предлогом для дискриминации и нарушения основных прав человека.

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"Одним из решений может стать сертификат о вакцинации в качестве альтернативы обязательному тесту на COVID-19 в случае поездки за границу", – отметил Вовк.

По его словам, это было первое обсуждение по данной проблеме и предстоит еще много дискуссий.

"В своем выступление перед пленумом ПАСЕ канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что мы не избавимся от COVID-19 быстро, и пандемия может продлиться еще три года. Несомненно то, что любое решение должно приниматься консенсусом всех государств и не должно ограничивать права граждан", – подчеркнул Вовк.

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Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.

С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая.

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Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали и подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения. С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений. Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попадают также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе планируется вакцинировать всех остальных.

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