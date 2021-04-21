Депутаты предлагают снижать срок лишения свободы для признавших вину преступников

Депутаты от Партии социалистов предлагают сокращать на треть срок лишения свободы для преступников, которые признают свою вину. Соответствующий законопроект одобрила юридическая комиссия парламента. Его авторы - народные избранники-социалисты.

КИШИНЕВ, 21 апр — Sputnik. Согласно поправкам, прежложенным депутатами-социалистами, Уголовный кодекс будет дополнен новой статьей. Она предусматривает, что для подсудимых, которые признали свою вину, суд сможет сократить срок лишения свободы или неоплачиваемого труда в пользу общества на одну треть. В случае если преступник приговорен к штрафу, его размер может быть сокращен на четверть.

"А если законом предусмотрено наказание в виде пожизненного заключения, будет применяться наказание в виде лишения свободы сроком на 30 лет", - говорится в законопроекте.

Этот же проект предусматривает изменения в Кодекс о правонарушениях. Они предполагают возможность рассмотрения кассационных жалоб по делам о правонарушениях без участия сторон.

"Проект был разработан депутатом фракции ПСРМ Василе Болей совместно с Ассоциацией судей Республики Молдова", - сообщает пресс-служба парламента.

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