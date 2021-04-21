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Молоток судьи

Депутаты предлагают снижать срок лишения свободы для признавших вину преступников

© CC BY 2.0 / Marco Verch Professional Photographer / Judge's gavel and handcuffs on black background
Общество
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Sputnik Молдова
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Депутаты от Партии социалистов предлагают сокращать на треть срок лишения свободы для преступников, которые признают свою вину. Соответствующий законопроект одобрила юридическая комиссия парламента. Его авторы - народные избранники-социалисты.

КИШИНЕВ, 21 апр — Sputnik. Согласно поправкам, прежложенным депутатами-социалистами, Уголовный кодекс будет дополнен новой статьей. Она предусматривает, что для подсудимых, которые признали свою вину, суд сможет сократить срок лишения свободы или неоплачиваемого труда в пользу общества на одну треть. В случае если преступник приговорен к штрафу, его размер может быть сокращен на четверть.

"А если законом предусмотрено наказание в виде пожизненного заключения, будет применяться наказание в виде лишения свободы сроком на 30 лет", - говорится в законопроекте.

Юрий Мэрджиняну
© Sputnik / Mihai Caraus
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Этот же проект предусматривает изменения в Кодекс о правонарушениях. Они предполагают возможность рассмотрения кассационных жалоб по делам о правонарушениях без участия сторон.

"Проект был разработан депутатом фракции ПСРМ Василе Болей совместно с Ассоциацией судей Республики Молдова", - сообщает пресс-служба парламента.

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