Как будут работать кладбища в Кишиневе на Радоницу

Чтобы избежать скопления людей и инфицирования COVID-19, ворота столичных кладбищ на Радоницу будут закрыты.

КИШИНЕВ, 21 апр – Sputnik. По итогам заседания Комиссии по чрезвычайным ситуациям Кишинева в городской администрации заявили, что столичные кладбища будут закрыты на Радоницу. Навести порядок на могилах близких можно до или после праздников.

Директор комбината ритуальных услуг Людмила Боцан рассказала в комментарии радиостудии Sputnik Молдова, что такое решение столичных властей можно только приветствовать в условиях, когда число заражений все еще остается на достаточно высоком уровне.

"Были годы, когда за один день на кладбища приходили порядка 300 тысяч человек... В условиях пандемии противостоять такому потоку нереально. Люди могут приходить в другие дни, чтобы прибраться и посетить могилы", – отметила Боцан.

Примар Кишинева Ион Чебан заявил, что открыть кладбища на Радоницу столичные власти не смогут.

"Зато можно посещать в любой момент до того, есть специальный график", – уточнил градоначальник.

В опубликованном решении столичной Комиссии по чрезвычайным ситуациям сказано, что в течение недели между Пасхой и Радоницей (со 2 по 10 мая) доступ на кладбища в Кишиневе и пригородах будет закрыт. В другие дни ворота кладбищ открыты в установленные часы - с 08.00 до 17.00, в том числе и по субботам.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova